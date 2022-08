El pedalista boyacense Nairo Quintana (Arkéa Samsic), descalificado el miércoles del pasado Tour de Francia por infracción médica, anunció el jueves que no participará en la Vuelta a España, que arrancó este viernes, explicando que no tiene "la cabeza ni el cuerpo para la competición".

"Prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado en el día de ayer (miércoles)", declaró el corredor colombiano de 32 años, ganador de la Vuelta en 2016, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



Después de indicar que había "podido reflexionar durante la noche", el corredor manifestó que no está "en condiciones" de participar en la carrera.



"Estaré trabajando durante estos diez días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones", concluyó.



Ahora, mientras Quintana centra sus esfuerzos en defenderse, reluce el dineral que perderían tanto él como su equipo por la inesperada sanción.



La millonada que se pierde

En principio, por la descalificación de Nairo Quintana del Tour de Francia en el que quedó sexto, el boyacense y la escuadra francesa del Arkea perderían los 23.000 euros que habían recibido por la participación en la 'Grande Boucle'.



En ese sentido, se perderían los cerca de 103 millones de pesos que habían dejado la presentación de Quintana.



Asimismo, de entrada, por su apelación en el TAS, Quintana deberá pagar una suma de 1000 francos suizos (poco más de cuatro millones de pesos). Sin embargo, el proceso como tal podría representarle un costo de más de doscientos millones de pesos.



Asimismo, teniendo en cuenta que Quintana aspiraba a estar en el 'top 5' de la Vuelta a España, podría haber recibido como mínimo 12.500 euros (55 millones de pesos).



En definitiva, una gran pérdida económica.

