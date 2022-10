Nairo Quintana no salió en buenos términos del equipo Arkea-Samsic, con el que no seguirá debido a dos grandes problemas.

El primero, la investigación del 2020, cuando su habitación fue allanada por la Gendarmería francesa, que buscaba sustancias prohibidas.



Y el otro, la descalificación del Tour de Francia por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI); porque en dos de sus análisis se encontró la sustancia tramadol.



Quintana terminó de sexto en el último Tour, pero luego de sus dos análisis, la UCI aplicó el reglamento en el que dice que la presencia del tramadol en competencia es causa de descalificación.



El boyacense apeló ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), al cual rindió sus explicaciones la semana pasada.



Nairo Quintana está a la espera de que el TAS ratifique la sanción de la UCI o lo saque en limpio para librarse de esos señalamientos.



Mientras tanto, pues prepara su temporada del 2023, aunque no se sabe con qué equipo, pues se está a la espera de la respuesta del TAS para saber qué oferta le viene mejor.

Sin colombianos



Pero su salida ha perjudicado un montón a los otros colombianos que estaban con él en el grupo francés.



Su hermano Dáyer y Wínner Anacona tampoco seguirán con el Arkea, que no quiere saber nada de ciclistas colombianos en sus huestes. Pero eso no paró ahí.



Este miércoles se conocieron unas declaraciones de Miguel Flórez, el único pedalista del país que quedaba en el Arkea, pero quien anunció que no seguirá.



“No fue el mejor año y tengo aceptarlo, debo iniciar de cero un nuevo ciclo”, le dijo el boyacense a ADN Cycling.

Miguel Flórez con los colores del Arkea-Samsic. Foto: Prensa Arkea-Samsic



Y agregó: “No hay nada claro, con Arkea seguro no voy para la próxima temporada. Estoy pensando aún, viendo las posibilidades y ya veremos. Tengo ganas de seguir definitivamente aquí, y si tengo que ir a Colombia iré, pero si voy, quiero ser competitivo”.



Flórez fue llevado al Arkea por el propio Nairo para que le ayudara en la montaña, pero tuvo fractura del cuello femoral de la pierna izquierda que sufrió en una dura caída en la tercera y última etapa del Tour de los Alpes Marítimos del 2021.



