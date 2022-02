El comienzo del 2022 no podía ser mejor para Nairo Quintana. Los triunfos en el Tour de la Provenza y el Tour de los Alpes Marítimos lo ratifican como el ciclista más ganador de Colombia.



Este martes, con la calma que dan los éxitos, el pedalista boyacense ofreció una videoconferencia a la que asistió EL TIEMPO. Su recuperación del covid-19, los retos del 2022, la ausencia en el Giro de Italia y la falta de Egan Bernal fueron los temas más comentados.

Las palabras de Nairo

Nairo Quintana. Foto: Getty Images

Sobre su ausencia en el Giro, carrera que ya ganó en 2014 y en la que fue segundo en 2017, Nairo lamentó no poder correr este año, pero dijo que los objetivos del equipo estaban primero.



"Tenemos años y oportunidades todavía para ir. Decidimos luchar por esos puntos en carreras paralelas al Giro de Italia y poder hacer bien el Tour de Francia y una buena Vuelta a España", expresó.



Interrogado por la situación de Egan Bernal, y su casi que segura ausencia en las competencias del 2022, Quintana dijo que lo más importante es la salud del deportista.



"Lo único que se puede esperar es que Egan se pueda recuperar bien", expresó en un primer momento.



Luego de resaltar el gran momento de otros escarabajos, Quintana manifestó: "Tenemos que rezar mucho por Egan, para que su recuperación vaya bien".



Más adelante, cuestionado por las circunstancias en que se dio el accidente de Bernal, y la propuesta de Froome, ciclista del Ineos, de prohibir las bicicletas de crono, el boyacense afirmó: "Las ciclas de crono no se pueden prohibir, no se pueden cambiar. Es como si prohibieran los carros de Fórmula 1".



"Cada uno decide dónde entrena", concluyó.



Nairo Quintana no estará en la Faun Ardeche del próximo fin de semana.



"Hemos tomado la decisión con el equipo de cancelar esta carrera por que queremos hacer un buen ciclo de entrenamiento para mantener el estado de forma en el que estoy", arguyó.



El boyacense volverá a actividad con la París Niza, que comienza el 6 de marzo.



