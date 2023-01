Nairo Quintana dará a conocer, este miercoles, cuál será su futuro, pues no ha conseguido equipo para el 2023 y se habla de su posible retiro.

En una rueda de prensa en Bogotá, el campeón del Giro de Italia del 2014 despejará dudas sobre si seguirá o no encima de la bicicleta.



Acá están cinco interrogantes con los cuales clarificaría lo que ha pasado en estos últimos meses, dede que descalificación del Tour de Francia por el uso de tramadol.



¿Cuál será su futuro

Durante la semana se ha manejado la información en los medios de comunicación que Nairo Quintana habría tomado la decisión de retirarse del ciclismo, luego de no poder encontrar un equipo para la temporada del 2023, por los problemas con el tramadol en el Tour de Francia.

¿Cree que lo vetaron?

Luego de la sanción por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en el Tour, no ha encontrado equipo y se le han cerrado las puertas, lo que ha generado la información de que la entidad y la organización del Tour han condicionado a los equipos para que no sea contratado.



¿Ir al TAS fue una mala estrategia?

Tras la descalificación del Tour de Francia, Nairo apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), la máxima instancia mundial, pero esa corte confirmó la decisión de la UCI. La ratificación de la sanción fue determinante para la

actual situación.



¿Qué piensa de lo que dijo el MPCC?

Roger Legeay, presidente del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), declaró a EL TIEMPO: “No hay que invertir las responsabilidades: fue Nairo Quintana quien no respetó las normas internacionales y por ello fue condenado por la UCI y confirmado por el TAS”.



¿Jura que no hizo nada malo?

El campeón de la Vuelta a España del 2016 está contra la pared. No solo es la descalificación del Tour de Francia, sino que el TAS confirmó la sanción de la UCI. Luego vino el duro pronunciamiento del MPCC en su contra y él sigue asegurando que nunca tomó tramadol.

