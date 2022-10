Ya Nairo Quintana y el grupo de abogados presentaron la defensa ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), luego de haber sido descalificado del pasado Tour de Francia porque dos muestras de sangre registraron la presencia de la sustancia tramadol.



La Unión Ciclista Internacional (UCI) aplicó el reglamento, en el que advierte que está prohibida el uso de esa sustancia en competencia y que eso deriva en una sanción, en este caso, la descalificación de la competencia.



Quintana fue sexto en la general, pero debido al caso perdió la casilla y su equipo, en ese entonces, Arkea-Samsic, perdió los 455 puntos que había ganado en la prueba.



La reglamentación es clara y señala que el afectado tiene la opción de apelar al TAS, lo que ha hecho Quintana acompañado por un abogado italiano, apoyado por las investigaciones de un científico y el trabajo de Andrés Charria, experto en temas de dopaje en Colombia.



Este miércoles, Nairo fue escuchado en el TAS, lo mismo que los abogados de la UCI, quienes insistieron en que el corredor violó una normativa, por lo que fue sancionado.



No se trata de un caso de dopaje, pues el tramadol no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



“He presentado mi defensa ante el TAS. Escuchamos los abogados de la UCI, el TAS determinará en las próximas semanas una respuesta”, dijo Nairo Quintana.



El ciclista colombiano esperará la decisión final del TAS para continuar con su carrera deportiva, poder firmar un contrato con un equipo, luego de la decisión del Arkea-Samic de no continuar con él.

¿Qué viene ahora?

Lo único que queda es esperar a que el TAS se reúna, analice las exposiciones de las dos partes y tome una decisión de confirmar la sanción de la UCI o exonerar al deportista.



Si se presenta lo primero, eso no quiere decir que Nairo Quintana tenga que ausentarse de las carreras.

Es claro que la decisión debería de tomarse pronto, pues el ciclista está a la espera de resolver esa situación para analizar las propuestas que tiene para los próximos años.



La confirmación de la sanción sería una ‘piedra en el zapato’ para él, pues los equipos, hoy en día, se cuidan de contar con ciclistas que no tengan problemas con el uso de sustancias prohibidas.



No se sabe cuándo el TAS tome la decisión, pero se espera, como lo dijo el propio Nairo, que sea lo más pronto, en unas semanas, para de una vez por todas cerrar el caso.

