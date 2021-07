Nairo pelea la montaña en el Tour: ¿qué etapas le quedan?

Nairo Quintana cedió el liderato de los premios de montaña del Tour de Francia, pero tiene todavía opciones de recuperarlo, aunque no se ha visto bien en los últimos días y este domingo aunque estuvo en la lucha no pudo lograr su objetivo.

Quintana, en los dos ascensos al Mont Ventoux, no estuvo cerca de los punteros para arañar puntos, pero no perdió la condición de líder, el este sábado tampoco se metió en la fuga, al contrario, cedió tiempo, llegó a la meta 13 minutos después de Bauke Mollema, el ganador y siete después del lote.



Y este domingo estuvo más atento, se metió en la fuga, puntuó, pero Wout Poels y Michael Woods lo superan en la clasificación.



Poels es primero con 74 puntos, le sigue Woods con 66 y Nairo es tercero con 64 unidades, al igual que Wout van Aert.



No puede ir en coche. Debe de ir en busca de sumar unidades para volver al primer puesto, pero no ha estado en los momentos definitivos. Sin embargo, los demás están mucho más fuertes.



Lo otro: ve grandes rivales que vean amenazado su objetivo y por eso se resguarda, pero la verdad es que su momento no es el ideal. Ha perdido la rueda y no se muestra que tenga el suficiente tanque para luchar.



¿Qué le queda? Pues el Tour, en esta última semana, afrontará 12 pasos en alto, todos de ellos puntuables.



Bueno, habrá tres de fuera de categoría, igual número de primera, dos de segunda y cuatro de cuarta.



Quedan dos llegadas en alto, el miércoles, en la jornada entre Muret y Saint-Lary-Soulan Col du Porte, de 178 km.



Y el jueves, esta última, con el paso del Tourmalet de por medio y la meta situada en Luz Ardiden, luego de 129 kilómetros.



Nairo, claro, tiene la opción, tanto de ir por la montaña como por el triunfo parcial, pero su estado físico no es el mejor y hay ciclistas más fuertes que él.



Ha vuelto a decir que lo intentará, que no está demás seguir luchando. El ciclista boyacense es uno de los únicos tres pedalistas 'vivos' del Arkea-Samsic en el Tour, el resto se fue para la casa.



