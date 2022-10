El colombiano Nairo Quintana oficializó su salida del Arkea Samsic, después de ser descalificado del Tour de Francia de este año por infringir la prohibición del uso del tramadol, y anunció que da por terminada su temporada este año.

"Quiero anunciarles que no continuaré con el equipo Arkea Samsic para las próximas temporadas como lo habíamos anunciado el pasado 16 de agosto", dijo el ganador del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España de 2016, quien agradeció al equipo por los tres años que ha competido en él y donde tuvo "la oportunidad de conseguir los puntos para llevar el equipo al 'World Tour' como lo había dicho cuando me contrataron".



('Nadie alcanza a dimensionar el dolor': Muñoz se despide de Luis Quiñones)

​

(Nairo Quintana rompe relaciones con el Arkea-Samsic)



De igual manera, el corredor boyacense indicó que su temporada del 2022 había terminado, pero que seguirá pedaleando de cara al futuro. ¿Pero cuáles fueron las razones que desencadenaron la decisión?

Allanada su habitación

En el 2020, cuando terminó el Tour de Francia, una habitación en la que estaban Nairo, su hermano Dayer y Wínner Anacona fue allanada por la gendarmería francesa, que buscaba pruebas de utilización de sustancias prohibidas.



En esa ocasión los colombianos fueron a declarar, pues la policía no encontró nada de lo que estaban buscando. Sin embargo, la investigación, no se ha cerrado. El único que recibió la notificación de su cierre fue Anacona.



Eso generó inconformismo dentro del equipo Arkea, que no vio con buenos ojos que las marcas de sus patrocinadores estuvieran vinculadas con un escándalo de este calibre.



Ese hecho no cayó bien, más cuando el equipo tenía la firme intención de escalar posiciones, de convertirse en uno del World Tour, para eso llevaron a Quintana, para que les ganara puntos que les diera esa oportunidad.



Si bien Nairo ha obtenido 11 triunfos en estos tres años con el grupo francés, pues el hecho del pasado Tour de Francia fue la tapa.



En dos análisis de sangre se le encontró la sustancia tramadol, que está prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI), pero no está en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), por lo que no es considerado como dopaje.



Nairo Quintana ocupó la sexta casilla de la general, pero fue descalificado de la carrera, por lo que perdió no solo esa posición, sino los premios en efectivo y 455 puntos en el escalafón de la UCI.



Dichas unidades son claves para el tema de poder estar en el World Tour el año próximo, puntos que hoy les hacen falta, pues ocupan la casilla 17 en el ranking, a una de la zona del descenso.

Decisión conjunta

Cuando Nairo fue notificado, dijo que correría la Vuelta a España, pero al día siguiente comentó que no lo haría, que más bien se iba a defender ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS).



Se conoció que dicha decisión se produjo conjuntamente entre el Arkea y los patrocinadores, quienes le exigieron al corredor defenderse, recuperar esos puntos claves.



Días antes había anunciado que renovaría con Arkea, pues su contrato termina este año, pero dicho acuerdo fue de palabra, no hubo ninguna firma.



Al estallar el escándalo del tramadol, pues el grupo francés como sus patrocinadores se pusieron serios y decidieron decirle a Quintana que no disputara la Vuelta, que se evitara más problemas y que se defendiera.



De igual manera, informaciones señalan que del resultado del TAS dependería el futuro de Nairo con Arkea, pero este tomó un camino diferente y definitivo, la no prolongación del contrato.



Los dos hechos ligados a escándalos de este tipo fueron el ‘florero de Llorente’ para Nairo, que ahora tendrá que irse para otra parte a seguir, como dice él mismo, pedaleando.



(Luis Quiñones: el joven que sufrió bullying y se dedicó al boxeo para defenderse)

​

(Tenistas estallaron y se fueron a los golpes al terminar el partido, video)

Tres anuncios importantes de Nairo Quintana, #EnUnMinuto.



1. Salida del Arkea.

2. Su defensa al TAS.

3. Fin de la temporada.



¿Expectativas? Dos, de mi parte: el desenlace de su defensa y su próximo equipo.



Al gran @NairoQuinCo siempre GRACIAS. Éxitos y apoyo en todo. pic.twitter.com/jOAtBi0Crt — Óscar David Ríos Gil🚲🌎 (@Orios8) October 1, 2022

DEPORTES