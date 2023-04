Nairo Quintana sigue entre la espada y la pared e insiste en competir, en llegar a un acuerdo con un equipo de ciclismo que le dé la oportunidad de seguir con su carrera, exitosa, por cierto.

El ciclista boyacense, a sus 33 años, quiere seguir pedaleando, en busca de objetivos claros como ganar carreras o etapas, pero la verdad es que ya se comienza a hablar de traspasos para el 2024 y su nombre no figura, hasta ahora, en ellos, y no ha encontrado trabajo para el 2023.

El gran problema

El mundo se le vino encima cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo reportó con dos análisis de tramadol en sus muestras de sangre durante el pasado Tour de Francia, en el que ocupó el sexto lugar.



Por haber violado una norma de la UCI, que prohíbe el uso de esa sustancia en competencia, el pedalista boyacense fue descalificado de la carrera, al equipo, Areka-Samsic, se le quitaron los 455 puntos que había ganado en la clasificación y los premios tuvieron que ser devueltos.

Nairo Quintana Foto: Instagram: @nairoQuinCo



Quintana apeló ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS) esa decisión, pero el recurso fue denegado, la decisión confirmada y el ciclista quedó a la deriva.

Arkea-Samsic, por ese hecho, terminó el contrato con el colombiano, no obstante que antes de la Vuelta a España del 2022, las partes habían acordado, de palabra, una renovación.



Desde ese instante, Nairo ha vivido un calvario del que no ha podido salir, aún no encuentra una solución, la que no se ve tan fácil.



Team Medellín le propuso en dos ocasiones un contrato, así como lo hizo con Miguel Ángel ‘Supermán’ López, pero el campeón del Giro de Italia del 2014 dijo que no.

El antecedente

En el arranque del 2023, Johan Bruyneel, quien fue el técnico de Lance Armstrong, aseguró que varios entes del ciclismo habían impuesto un veto sobre el boyacense, que hablaron con equipos para que no fuera contratado.



EL TIEMPO habló con Roger Legeay, presidente del Movimiento por el Ciclismo Creíble (MPCC), quien defiende las normas contra el dopaje.

"No hay que invertir las responsabilidades, fue Nairo Quintana quien no respetó las normas internacionales".

TWITTER



Legeay advirtió que no había ningún veto, que el mismo corredor fue el que violó las normas y por eso está en esas circunstancias.

Tour de Francia Foto: EFE



“No hay que invertir las responsabilidades, fue Nairo Quintana quien no respetó las normas internacionales y por ello fue condenado por la UCI y confirmado por el TAS”, dijo el dirigente.



A finales de enero pasado, Nairo Quintana convocó una rueda de prensa en la que salió al paso de los rumores de su posible retiro del ciclismo y anunció que seguía en busca de equipo.



“En este momento estamos pasando una etapa de alta montaña que esperamos pasar pronto y luego vendrá el descanso y el llano, donde podremos disfrutar todos. Estoy muy bien físicamente y esperamos ver a Nairo Quintana con un dorsal en la espalda”, dijo en esa ocasión.

Nairo Quintana. Foto: César Melgarejo, EL TIEMPO



También se informó que Quintana viajaría a Europa para acercarse a las entidades para lograr llegar a un acuerdo y quitarse de encima ese ‘inri’ y que se le facilitaran las cosas para encontrar equipo, pero eso no ha pasado.



Tanto la UCI como el MPCC le comunicaron a EL TIEMPO que no había opciones de reunirse con el corredor pues para ellos el tema estaba cerrado.



Luego nació la opción de hacer parte del Team Corratec. Sergio Parsani, mánager de esa escuadra de segunda división, le confirmó a EL TIEMPO el interés de contar con Quintana, pero al día siguiente, cuando el grupo fue confirmado como invitado para el Giro de Italia, advirtieron que no será posible contratar al corredor boyacense.

Nairo Quintana. Foto: Fedeciclismo



Su mánager en Europa, el italiano Giuseppe Acquadro, en diálogo con este periódico, advirtió que el tema no está fácil, pero que seguirían insistiendo.



“No hay un veto, ellos hacen cumplir sus normas. Además, Nairo es un ciclista libre, no está positivo, no tiene problemas, puede correr y puede correr en cualquier equipo”, aseguró Acquadro.

Lo nuevo





Nairo Quintana está en estos momentos en Europa, no ha parado de entrenar. Sale con algunos pedalistas, excompañeros del Movistar y otros que siguen su carrera.

"Durar también tanto tiempo sin competir no ayuda. El entrenamiento es una cosa y el competir es otra. La edad tampoco ayuda".

TWITTER

En sus redes sociales se ha visto activo y lo que busca, mientras encuentra equipo, es mantenerse en forma, no perder su condición, aunque su regreso no será fácil pues una cosa es entrenar y otra es competir.



“Hay corredores como Juan Ayuso que volvió y le ha ido bien. Si se mantiene, pues volver no será complicado. A veces, no sé por qué motivo, hay corredores a los que se les cierran las puertas. Se quedaron del lote y no regresaron”, le comentó a EL TIEMPO Igor Astarloa, campeón del mundo en el 2003.



Y agregó: “Durar también tanto tiempo sin competir no ayuda. El entrenamiento es una cosa y el competir es otra. La edad tampoco ayuda. Hay gente joven que va a mil por hora, como hoy, con menos edad, el tiempo juega en su contra. No va a tenerlo fácil”.



José Luis Rubiera, excorredor español, que figuró en equipos como Astana, RadioShack y el US Postal, señala que la opción de volver existe, si es que se ha cuidado.



“Todo depende de la ilusión de su entrenamiento, que no coja mucho peso, que sus hábitos alimenticios sean saludables y que su nivel de entrenamiento sea bueno, con eso, al menos, garantiza un regreso”, contó Rubiera.

"Después de ese parón no es fácil y solo queda esperar a ver si confirma sus condiciones en un ciclismo en el que no dejan ir a una escapada".

TWITTER



Hoy en día, el ciclismo es distinto. Hay pocos corredores que dominan las carreras en las que toman parte. Estar al lado de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Primoz Roglic les ha exigido a los demás tener una preparación ideal y estar en condiciones máximas, algo que se puede perder con la inactividad en el lote.



“En ese sentido, para Nairo no será fácil. Es una referencia grande, pero hay que intentar mejorar y darlo todo. Después de ese parón no es fácil y solo queda esperar a ver si confirma sus condiciones en un ciclismo en el que no dejan ir a una escapada y ganar es más difícil”, aseguró Rubiera.



Nairo Quintana espera volver, mientras tanto, el lote de toma ventaja. Hay datos estadísticos que no le ayudan y que los equipos tienen en cuenta para evaluar la contratación de un pedalista, sin negar que tiene la opción de seguir en el concierto internacional.

Un año, dos meses y 10 días sin triunfos



La última vez que Nairo Quintana obtuvo una victoria fue al 20 de febrero del 2022, cuando ganó la etapa final del Tour de los Alpes Marítimos, triunfo que le dio la oportunidad de quedarse con la clasificación general de la carrera.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana. Foto: Getty Images

Quintana dejó en el segundo puesto a Tim Wellens y en el tercero, al francés Guillaume Martin. También son 434 días sin lograr un título en una prueba.

Hace 280 días no compite en prueba por etapas





El ciclista boyacense ya cuenta con nueve meses y seis días sin hacer parte de un lote en una competencia por etapas.

Facebook Twitter Linkedin

El colombiano Nairo Quintana y el esloveno Tadej Pogacar. Foto: EFE



La última ocasión que lo hizo fue el 24 de julio del 2022, cuando cruzó la línea de llegada en los Campos Elíseos en el Tour de Francia. De eso ya hace 280 días. Y si contamos la descalificación del Tour, pues la cifra aumenta y llega a 10 meses y 11 días.

El último podio fue hace 84 días





Nairo Quintana ha seguido entrenando. Estuvo en los Campeonatos Nacionales de Ruta pasados, los que en primera instancia no iba a correr, pero luego decidió que lo haría.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo fue ovacionado por los fanáticos. Foto: Jaime Moreno. EL TIEMPO



Lo hizo representando a Boyacá y fue tercero en la competencia de fondo, por las carreteras de Bucaramanga. Ese es el último podio de su carrera, hasta ahora, y fue hace dos meses y 25 días.



Hace 217 días no correr en Europa



El último día que Nairo Quintana hizo parte de una carrera en Europa fue el 25 de septiembre del 2022, cuando conformó la Selección Colombia de Ciclismo, que estuvo en los Campeonatos Mundiales de Wollongong (Australia).



El pedalista terminó la carrera en la casilla 66, a 6 minutos y 11 segundos del campeón, Remco Evenepoel. Eso ocurrió hace 217 días.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel