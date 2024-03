Nairo Quintana: la locura que genera en los niños mientras corre en Cataluña, video

Nairo Quintana no hace una buena actuación en la Vuelta a Cataluña, pues su trabajo de gregario se lo impide. Desde el arranque de la carrera ha dicho que debe ayudarle a su líder, Enric Mas, en la lucha por la general y lo ha cumplido.

En su regreso a las competencias en Europa, luego de un año y siete meses largos, el pedalista boyacense del equipo Movistar ha cumplido, pero sin duda que su rol de figura y de corredor mediático también se ha visto en territorio catalán.

Es ídolo

Quintana ocupa el puesto 20 de la clasificación general de la competencia a seis minutos y 17 segundos del sólido líder, el corredor esloveno, Tadej Pogacar.

A Nairo se le ha visto llevando de la mano a Mas en las jornadas montañosas y ese sacrificio se debe de pagar con la pérdida de tiempo y estar lejos de los puestos de avanzada en la general.

“Después del coronavirus he perdido bastante condición, ritmo y nivel, pore so la actuación no ha sido la mejor y, además, pues cumplo un trabajo”, dijo.

Y agregó: “La verdad es que me hubiese gustado llegar mejor, pero estoy aquí que es lo importante y con ganas de siempre ayudar al equipo”.

Sin embargo, el ciclista de Boyacá es figura, nadie se puede escapar de eso. La afición lo reconoce, antes y después de las etapas, pero lo que se ha visto es que para los niños es un ídolo, lo persiguen, le piden autógrafos, fotos, etc.

Al menos las imágenes que se han visto lo confirmar, Quintana es uno de esos corredores que irradian positivismo, gracias a sus resultados, a los tres podios del Tour de Francia y a los títulos del Giro de Italia del 2014 y de la Vuelta a España del 2016.

Este video es una fiel muestra de la figura que es.