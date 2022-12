Nairo Quintana aún no ha podido conseguir equipo para la temporada 2023. El corredor colombiano se desvinculó del Arkea-Samsic, luego de que fuera descalificado del Tour de Francia al detectarse tramadol en una prueba antidopaje.

Quintana había terminado sexto en el Tour, pero la descalificación hizo que su equipo perdiera puntos importantes en su lucha por meterse en el World Tour. Al final, la escuadra francesa logró subir de categoría.



Sobre el futuro de Nairo hay muchos rumores, pero uno a uno han sido desmentidos: se habló de la posibilidad de regresar al Movistar y de ir a escuadras como el UAE Team Emirates o al Israel Premier-Tech.



Cabe recordar que el tramadol no está considerado como dopaje, pero sí hace parte de la lista de sustancias prohibidas por la UCI por el riesgo que su consumo para la salud del ciclista. Por esta razón, Nairo está habilitado para competir.

Bruynell asegura que Nairo está vetado

Sin embargo, las opciones para que Nairo encuentre equipo son cada vez menores y su futuro comienza a preocupar. Ahora, aparece un denuncia según la cual la organización del Tour de Francia estaría vetando al colombiano, a través de presiones a los posibles interesados en sus servicios.

Facebook Twitter Linkedin

El boyacense resistió. Foto: EFE

La denuncia la hizo Johan Bruynell, excicilsta belga, exdirector deportivo del US Postal y exmánager del Astana.



“Tengo de primera mano que la organización del Tour, ASO, ha presionado a equipos interesados en Nairo Quintana para que no lo contraten. Esos equipos necesitan una invitación para correr la competencia y la decisión es obvia”, dijo Bruynell, en charla con el periodista Mario Sábato y el exciclista Víctor Hugo Peña, en el podcast La Movida.



Bruynell lanzó una frase lapidaria para explicar el supuesto veto a Nairo. “Si contratan a Quintana, no vienen al Tour”, señaló.



El belga habló del poder que tiene la ASO. “Este es el problema que tiene Nairo ahora. Tiene que ser un equipo WorldTour, hay que tener en cuenta que las invitaciones no son solo del Tour de Francia, son muchas. Ese es el problema que tiene Nairo, sino va a tener problemas con ASO. Aunque legalmente, y según los reglamentos de la UCI, no hay que lo impida correr cualquier carrera, hay otras regulaciones no escritas”, expresó.



Cabe recordar que, además del Tour, la ASO tiene a su cargo carreras como la Vuelta a Cataluña, que Quintana ganó en 2016; la París-Niza, en la que fue segundo en 2019; y otras como el Critérium du Daupihné, la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana y el título de la Vuelta a Cataluña 2016. Foto: EFE



Bruynell consideró que la detección de tramadol en su organismo le puede complicar el resto de la carrera a Nairo. “Está claro que el caso del tramadol, aunque no recibió una suspensión sí le valió una sanción como la descalificación del Tour. Y en el ciclismo todos sabemos que manda el Tour, que todos deben besarle los pies a ASO, necesites o no invitación para correr”, concluyó.



DEPORTES

Más noticias de Deportes