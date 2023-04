El ciclista colombiano Nairo Quintana sigue sin equipo y a la espera de una oportunidad, luego de que rescindiera su contrato con el Arkea-Samsic a raíz de su descalificación del Tour de Francia el año pasado.

Quintana, que había terminado en el Top 10 de la clasificación general, fue castigado luego de que en un control se le detectara tramadol, sustancia que no es considerada como dopaje, pero sí está prohibida por la UCI.

La sanción no inhabilitaba a Nairo para correr. Sin embargo, el corredor recurrió al TAS para tratar de que le devolvieran los puntos UCI que ganó en ese Tour, sin éxito.



“No le he robado a nadie, no he matado a nadie. Estuvimos en los nacionales, quería ganar, venía de una virosis, pero voy con todo, en la lucha, quería hacer disfrutar a la gente pero quería disfrutar yo, fue un podio muy bonito, con corredores que pelean generales en Europa y eso me da tranquilidad, estoy en buen nivel. Seguimos hacia adelante, pensando en tener un dorsal para carreras importantes y el día que se logre va a ser una gran alegría, no solo para Nairo, sino para Colombia", dijo Nairo a finales de marzo a ESPN.

"He estado hablando con diferentes personas, teniendo diferentes charlas, y en este momento cualquier equipo puede contratarme sin problema. Algunos equipos están completos y eso dificulta muchísimo”, dijo Nairo entonces sobre su futuro.



Sin embargo, el panorama para Nairo parece cada vez más complicado. Al menos, eso le manifestó Johan Bruyneel, exmánager de los equipos US Postal, Discovery Channel y Astana, al periodista colombiano Óscar Restrepo Pérez.

Nairo Quintana Foto: Instagram: @nairoQuinCo

Restrepo aseguró que Bruyneel le envió un mensaje, según el cual, las posibilidades de Nairo de volver a un equipo importante son nulas. “Le hicieron la cruz, está jodido, olvídate, no vuelve a correr", fue la cita de Bruyneel que Restrepo contó en el espacio El Leñero. Cabe recordar que Bruyneel fue sancionado de por vida por el uso sistemático de EPO en sus equipos.



"Hay personas que fueron exoneradas y siguen pagando la culpa. Nairo va a seguir luchando, está entrenando, pero mientras él no haga la reconversión que le insinuaron algunos, pero que su entorno no dejó, difícilmente vuelva al ciclismo de gran calado", agregó Restrepo.



