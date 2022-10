Nairo Quintana manifestó este miércoles su confianza en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que lo escuchó en una audiencia en la que está apelando su descalificación del Tour de Francia de este año por un positivo de tramadol.

"Como bien saben, he presentado mi defensa ante el TAS. El día de hoy fue la audiencia en la que presentamos con mi equipo de abogados toda la defensa, pudimos escuchar también a los abogados de la UCI (Unión Ciclista Internacional)", afirmó el ciclista, que actualmente está sin equipo.



Precisamente, del Arkea, su exequipo, luego de dejarlo igual que él, el director deportivo Yvon Ledanois se despachó en una dura entrevista.



Acerca de Quintana, lanzó varios dardos sobre su relación y la sanción por el tramadol:



"No era su amigo", "No quiero unirme a él", "Yo no lo obligué a venir, no lo obligué a irse", algunos de los más fuertes.



'Yo no lo obligué a irse'

Ganador del Giro de Italia Foto: Eloy Alonso. EFE

El colombiano fue descalificado del Tour de Francia por la UCI por "infringir la prohibición del uso del tramadol" en competición, un analgésico prohibido desde el primero de marzo de 2019 para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia.



Quintana dio positivo para tramadol tras los análisis de dos muestras de sangre proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022.



El pasado 30 de septiembre, el colombiano, excorredor del Movistar Team, oficializó su salida del Arkea Samsic, pese a que había renovado en agosto su contrato con esa escuadra por tres años.



Sobre esa situación, en diálogo con Ouest France, Ledanois lanzó de entrada: "Mi salida no tiene nada que ver con la situación de Nairo. Y sabes, yo no era amigo de Quintana".



"Desde que se fue de la Vuelta no he tenido una llamada suya y no he intentado conseguirla. Trabajo el afecto, pero hoy tengo más afecto con un Laurent Pichon que con un Nairo Quintana. Yo no lo obligué a venir, no lo obligué a irse, ¡y no es él quien me obliga a irme!", añadió.



Luego, interrogado por su futuro, le preguntaron si se unirá a Quintana.



La respuesta es tajante: "No. No quiero unirme a él, y ni siquiera sé adónde va".



En esa misma línea, Gaspard Bremond, el periodista que firma la nota, le cuestionó:

​"¿No estás decepcionado de que creíste en él, y que termine así?".



"Por supuesto, si es cierto. Pero la primera persona a la que habría lastimado sería a Emmanuel Hubert, luego al equipo, a sus compañeros y luego al cuerpo técnico. Tenía la confianza de todos... Si resulta que se equivocó, es una pena. Posteriormente, se está llevando a cabo una investigación, y me cuido de no comentar. Simplemente, humanamente, me hubiera gustado tener una llamada telefónica de él, que nunca recibí. Pero bueno, nunca espero nada de un corredor", concluyó Ledanois.

