Los vientos para Nairo Quintana están lejos de ser de paz.

El ciclista boyacense, que en este momento debería ser noticia por lo que estuviese haciendo en la Vuelta a España, ultima detalles de su defensa tras la sanción que le impuso la Unión Ciclística Internacional (UCI) por dos muestras de sangre que evidenciaron el analgésico tramadol, sustancia prohibida por la organización en sus competencias.



Y aunque fue precisamente por un interés en concentrarse en el caso que abandonó la ronda española, la ventisca que circula a su alrededor está lejos de detenerse.



El sábado, en una entrevista express, Sébastien Hinault, director de su equipo, el Arkea francés, respondió que “no tenía idea” sobre si el tramadol que apareció en las muestras de sangre había sido producto de una decisión personal del pedalista.



"Por ahora no hay mucho que decir porque no hemos llegado todavía al fondo del asunto. Estamos esperando a lograrlo para tener la claridad suficiente antes de emitir algún juicio”, concluyó Hinault en un diálogo que dio por terminado tras esa respuesta dada al portal especializado 'Velonews'.



Las breves declaraciones de la cabeza del Arkea se vieron como un duro desplante a Quintana, luego de que la escuadra mantuviera un llamativo sigilo en sus primeros comunicados y que el ciclista asegurara públicamente que desconocía “totalmente el uso de esta sustancia” y negara “ haberla utilizado” en su carrera.



(Además: Gisela Robledo: sentido mensaje de su novia 'influencer' tras derrota con Brasil).

Apuntan contra Quintana

Facebook Twitter Linkedin

Foto: EFE, Archivo EL TIEMPO

Aunque “es imposible demostrar jurídicamente que Nairo no consumió la sustancia”, como le dijo a EL TIEMPO el abogado Andrés Charria, quien representará a Quintana ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), las sombras por la supuesta ingesta se postran sobre el boyacense.



Así también lo dio a entender el exciclista francés Roger Legeay, quien actualmente funge como presidente del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), una reconocida agrupación que bajo la bandera del “ciclismo limpio” hoy integra cinco federaciones, 15 equipos profesionales y 357 corredores, entre los que se encuentran el Arkea y trece de sus hombres.



“La descalificación de Nairo Quintana en el Tour de Francia es una medida grave para el ciclista y para el equipo, sobre todo para el Arkea, por lo necesitado de puntos UCI que pueda estar para garantizarse un puesto el año que viene en el World Tour. La sanción es una decisión fuerte que nos satisface”, le dijo de entrada a 'Velonews' el presidente de la agrupación que trabaja principalmente en Europa desde hace 15 años.



Según los preceptos del MPCC, los equipos afiliados se comprometen a “retirar inmediatamente de un evento a un corredor que recibe la primera comunicación de un control positivo”. Situación que resuena tras el abandono de Quintana a la Vuelta a España; decisión que, según el Arkea, fue tomada en conjunto.



(Siga leyendo: 'Enredado en las cuerdas': el brutal K.O. que causa estupor en redes sociales).



“El Arkea está voluntariamente en el grupo de equipos del MPCC y nosotros jamás les presionaríamos. Es una medida que corre a cargo de ellos y que habla bien de su respeto por el juego limpio”, respondió al respecto Legeay, quien en 1974, siendo ciclista, fue sancionado por el consumo de anfetaminas en el Tour de Francia.



Bajo esa línea, las dudas siguen estando por la aparición del tramadol, una sustancia que no es dopante pero que la UCI prohíbe porque disminuye los niveles de concentración y atención, en las muestras de Quintana.



“El MPCC ha trabajado muy duro para incluir el tramadol en la lista de sustancias prohibidas de la AMA. El Arkea se ha mostrado reacio al uso del Tramadol en competición y es el más afectado ahora. El equipo no tiene nada que ver en esta situación”, aseveró Legeay dejando caer sobre Nairo todo el peso por la supuesta ingesta de la sustancia.



Por su parte, la defensa del ciclista desestima tanto el resultado como el método de la prueba con la que se le acusa. "La toma es un pinchazo en el dedo y la dejan en un papel. ¿Dónde estuvo el papel?, ¿El papel estaba sellado?, ¿A dónde fue el papel? (...) No creo que haya habido tramadol en el caso de Nairo, y si hubo, igual todo el procedimiento está caído”, dijo el abogado Andrés Charria.



Con el sexto puesto del Tour y el premio económico retirados, Quintana tenía, desde la notificación del pasado jueves , 10 días para elevar su apelación ante el TAS. Consciente de que el resultado suele tardar en el tribunal, al boyacense tan solo le queda esperar.

Más noticias

DEPORTES