Nairo Quintana no logra encontrar la calma. A pesar de haber vivido con jolgorio este fin de semana su evento del Gran Fondo de México, el ciclista boyacense sigue sin equipo y marcado por la sombra del escándalo del tramadol.

Aunque cada vez falta menos tiempo para conocerse la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por su sigla en francés) sobre la apelación que hizo Quintana tras ser sancionado por la Unión Ciclística Internacional, luego de que se le hallara la sustancia tramal en dos de sus muestras de sangre durante el último Tour de Francia, el panorama no deja de llenarse de nuevos detalles.



Hace unos días, Yvon Ledanois, quien fungía como director deportivo del Arkea, dijo sentirse "decepcionado" por lo ocurrido con Quintana.



Ahora el turno para despacharse es para el director general del equipo, Emmanuel Hubert, quien sin pelos en la lengua dice: "La página de Nairo ya está pasada".



'Ahora es su problema'

Arkea, equipo de Nairo. Foto: AFP

“La noticia de Nairo fue un gran golpe en la cabeza. El día que se hizo el anuncio, me encontré con un hecho consumado. Le pedí una explicación. Estaba muy disgustado”, fue lo primero que le dijo Hubert al medio francés 'Letelegramme', sobre el caso de Quintana.



Luego, añadió: “Quintana aseguró que él no había ingerido nada. Desde entonces se ha defendido ante el TAS. Tiene derecho a la presunción de inocencia. Ahora, ese es su problema. Nosotros ya no estamos obligados contractualmente. La página de Quintana ya está pasada”.



Al final, interrogado por el periodista Philippe Prizer, quien hizo alusión a la visita que hizo la gendarmería francesa en 2020 a un cuarto donde estaba Quintana junto a otros corredores colombianos para preguntar "¿Se arrepiente de haberlo contratado?", Hubert dijo:



“Uno simplemente saca lecciones. Para existir en un nivel muy alto, hay que tener nombres. No podemos renegar de lo que hemos hecho".



🔴 La montée en WorldTour, l'affaire Quintana, le départ de Ledanois, les contacts avec Bardet, le rêve Madouas : en exclusivité, Emmanuel Hubert, manager d'Arkéa-Samsic, dit tout 👉https://t.co/ByjkpE80Fb pic.twitter.com/8CrV1LZ5Ww — Philippe Priser (nouveau compte) (@PhilippePriser) October 21, 2022

