Nairo habló del tramo final de su preparación para el Tour

Nairo Quintana está listo para afrontar la próxima edición del Tour de Francia, una carrera que quiere ganar, tras haber sido dos veces segundo y otra vez tercero.

Quintana, antes de irse para Europa para afrontar la última parte de la preparación, habló de lo que piensa de la competencia.



Líder de equipo. Eusebio ha dicho que yo soy el líder y por eso he entrenado. Está claro que los compañeros están bien, andan bien. Hay que esperar a ver cómo llegan del Giro. Espero tener a Carapaz en el Tour, pero hay que esperar. El triunfo de él en el Giro es como una victoria de Colombia, pues comenzó acá.



Dopaje: Es triste y lamentable para el deporte colombiano. Los deportistas dejamos ir un gran patrocinador, que siempre ha estado en el ciclismo. Les digo que nos gustaría que nos dieran otra oportunidad. El dopaje existe en todo el mundo, no son solamente los colombianos. Hay culpabilidad de muchos y cada uno lo sabe. Lamentable por estos deportistas, porque nosotros somos ejemplos de los niños. Somos más los buenos, seguimos en la lucha, adelante, trabajando para que un pueblo esté orgulloso.



Rivales del Tour. Me doy cuenta de que están fuertes, que rompen récords, eso dirán por asustarlo a uno, pero hay que seguir entrenando. Con el nuevo entrenador nos hemos sabido entrenar bien, con progresión y eso me da tranquilidad, alegría cuando recibo el mensaje de que vamos en buen camino.



Estrategia del Tour. Si usted tiene carro le echa gasolina y tiene que llegar a Bogotá, pues tiene que ir mirando el tanque, no puedo salir como un loco para al final decir que los engañé. Si me toca ir a rueda a aguantar, pues aguantaré. Si tengo fueras para atacar, lo haré. Las carreras las ganan los que menos tiempo pierdan, no el que más gane tiempo. Hay que ahorrar y ver de qué manera intentar ir por el título. Hay que buscar estrategias que nos puedan ayudar a ganar.



Dauphiné. Nos ha ido bien haciendo la Ruta del Sur. Probaremos el Dauphiné. Esa carrera es afín con Francia, con carreteras de allá y algunos tramos del recorrido del Tour, por eso lo haremos.



Montaña del Tour. En los últimos años nos han metido mucha crono, ha sido nuestra debilidad. Este Tour está balanceado, duro, tenemos que llegar frescos y aprovechar la alta montaña. No estamos en desventaja.



Max Sciandri. Hemos venido poco a poco haciendo la preparación. Nos hemos llevado bien y, seguramente, llegaremos en buen momento al Tour. Ojalá que no nos acompañe la mala suerte como en ocasiones anteriores.



Ineos. Como ustedes se han dado cuenta es un equipo que ha fichado corredores muy buenos, en los que en cualquier sitio pueden ser líderes y gregarios. No es fácil, pero ya hay otros rivales. Hay que analizar la estrategia, de acuerdo a como vaya la carrera. Lo importante es llegar con buena pierna.



Carapaz. No me sorprende. Fue cuarto el año pasado con un equipo joven. Hizo la Vuelta a España, es un corredor fuerte.



Favorito. No soy el único escalador, hay gente que sube muy bien, que ha tenido progresión. No he desmejorado, nos hemos mantenido, los datos nos siguen dando bien. Espero que estemos bien, que el equipo nos respalde. Teno motivación, ganas de hacerlo bien, es un año especial.



Nómina para el Tour. Uno opina sobre el equipo. Algunas veces les he dicho que prefiero corredores que anden menos, pero que los pueda tener a disposición para sentirme respaldado. Ojalá que Wínner Anacona esté en el Tour.



Deportes