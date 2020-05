Nairo se quitó el tapabocas y se volvió a despachar

Siempre que Nairo Quintana da una declaración se prenden las alarmas, pues habla claro, sin tapabocas.

Se refirió a su pasado, presente y futuro de su carrera, en una entrevista con 'La Montonera' de Eurosport, Nairo confirmó que necesitaba un cambio de aires y que hoy en día está tranquilo.



''Van pasando los años y necesitaba ya un cambio de aires sin polémicas ni guerras que es lo que más odio. He encontrado un sitio en el que me encuentro cómodo y donde quiero seguir creciendo. Hago lo que me gusta y solo quiero disfrutar del ciclismo”, dijo.



Y agregó: “'Si no estás a gusto en un lugar, es muy complicado seguir. Si se acaba el feeling y la alegría significa que hay algo que cambiar. En Movistar siempre me trataron bien y viví muy buenos momentos, pero llegó el momento de dejar con dolor a mucha gente y emprender un nuevo camino”.



Sobre sus objetivos en la temporada, se refirió a las carreras en las que estará.



“El Tour de Francia es el objetivo principal. Más estando en un equipo francés. Antes del Tour haremos dos carreras, que aún no hemos decidido cuáles pueden ser. Después del Tour de Francia, competiré en las Ardenas. Espero que la temporada acabe de la mejor manera posible y recuperar algo de normalidad para la siguiente”.



Para Nairo, es una gran incógnita como llegue el lote de ciclistas a las carreras en el segundo semestre.



“El estado de forma con el que lleguemos es realmente una incógnita. También el resultado de la propia carrera será particular. Al final, hay compañeros que entrenan cinco horas mientras que hay otros entrenadores que dicen que no hay que pasar de tres horas además de debate sobre si mejor entrenar ese tiempo por la mañana o por la tarde... No todos entrenamos ni el mismo tiempo ni de la misma manera y eso siempre influye”, señaló.



