Mensaje: Nairo dio su parte de victoria

Nairo Quintana no para de ganar. Este domingo logró la victoria en la clasificación general del Tour de VAR, tras la última etapa que se llevó a cabo entre La Londe y Le Mont Faron, de 136 kilómetros, su segunda victoria en una clasificación general en lo que va del 2020.

El estreno del ciclista boyacense con el equipo Akrea-Samsic no puede ser mejor, pues a este título hay que agregarle el que consiguió el domingo pasado cuando se impuso en el Tour de la Provence.



"Hemos conseguido un título más en el camino de nuestros grandes objetivos. Gracias equipo!", comentó el colombiano en sus redes sociales.



Nairo comenzó a fraguar la victoria en VAR el sábado, cuando se impuso en la etapa disputada entre Pégomas y Col d'Eze, de 175 kilómetros, en la que solo necesitó de un ascenso de 4 kilómetros en el final de la jornada para conseguir el objetivo de imponerse en la fracción y apoderarse de la general.



"Encuentro un segundo aliento. Por ahora, veo que me sonríe y espero poder seguir disfrutándolo durante bastante tiempo y que el equipo también continúe bien", dijo a Directvelo.



Y agregó: "He tenido buenos momentos varias veces en mi carrera, pero estoy seguro de que está yendo realmente bien en este momento. Estoy feliz con mi nuevo equipo y disfruto todo lo que me pasa. Trabajamos bien juntos".