¿Se acerca el retiro de Nairo? Esto dijo el corredor

Mientras la Vuelta a España sigue su primera semana de competencia, en las redes sociales hicieron eco las duras confesiones de Nairo Quintana, ganador de la edición 2016, sobre su retiro y la dura lesión que sufrió en 2020.



Esto dijo el boyacense en charla con El Espectador.



El retiro. "Los franceses lo llaman 'la pequeña muerte', es cuando un deportista ya está pensando en su salida y ya 'hasta aquí, te conocimos y chao', es cuando se retira y muchos de ellos entran en depresión y 'bueno, tengo plata, pero no sé qué hacer y no me hace feliz, y a mí lo que me hacía feliz era correr y ganar carreras, pero es que ya no me da".



Su lesión. "Nunca había tenido una así. Duré un par de meses en los que no podía caminar con facilidad. Y eso no lo sabe la gente, porque hay ocasiones en las que importa es si ganas y nada más".



