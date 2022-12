El futuro de Nairo Quintana no parece claro. El ciclista boyacense sigue preparando su 2023, dijo que ya tenía equipo, pero hasta el momento nada se ha confirmado.

Quintana fue descalificado del pasado Tour de Francia porque dos de sus análisis de sangre arrojaron la sustancia tramadol, prohibida por la Unión Ciclista Internacional (UCI) en competencia.



E tema no se fue a mayores, pues no es una infracción al código de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), pues el tramadol no está en la lista de sustancias prohibidas.

Anuncio de su retiro del Arkéa Samsic Foto: Instagram: @nairoquintanaoficial



Nairo acudió al Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS) para apelar la decisión, pero su recurso no prosperó y la sanción fue confirmada.



Luego, se conoció la noticia de que Nairo rompió con el Arkea-Samsic, su equipo, luego de que en la Vuelta a España había confirmado que continuaba para el 2023.

Uno menos

Una vez conocida la información, se comenzó a hablar de su nuevo grupo. Sonaron el Ag2r, Cofidis, Astana y hasta el Movistar, pero eso se fue cayendo de a poco.



Hace unas semanas. Quintana anunció que seguiría corriendo, que haría carreras en el World Tour y que el equipo sería el encargado de confirmar la información, pero no ha pasado.



En los últimos días se ha hablado mucho de que podría firmar con el Israel, conjunto que bajó el World Tour y el año próximo hará parte de la segunda categoría.



Israel tiene en sus filas a Chris Froome, ganador del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España y se arma para la próxima temporada.

Chris Froome Foto: Giusseppe Caccace. AFP



EL TIEMPO habló cortamente con el manager general del grupo, Kjell Carlström, quien desmintió cualquier negociación.



“Eso es solo un rumor, no la verdad. Lo mejor es no agrandar ese rumor”, escribió.



El tema Nairo es cada vez más complicado de cara al 2023.



