Nairo Quintana se entrena en carreteras de Boyacá con el objetivo de ponerse a punto para la Vuelta a España 2022, la última grande del año.

El boyacense, que consiguió un honroso sexto lugar en el Tour de Francia, es consciente del impacto que tiene su figura.



No en vano, su aparición reiterada en el nuevo video del himno nacional no lo tomó por sorpresa. Así como tampoco la ausencia de otros deportistas nacionales en el clip.



'Hace muchos años dejé de competir para Nairo'

Nairo Quintana (izq.) a la rueda de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en la etapa 16. Foto: Thomas Samson. AFP

“He dicho siempre que, verdaderamente, desde hace muchos años dejé de competir para Nairo”, le dijo Quintana a 'Semana' sobre su carrera deportiva.



“He hecho la competición representando un continente y en especial mi país. Cuando haces el trabajo de esta manera, el premio más grande ha sido el cariño de la gente que día a día me lo demuestran con sus mensajes de apoyo”, añadió sobre su reciente participación en el Tour de Francia 2022.



Luego, sobre su aparición en el himno de Colombia, dejó declaraciones más explosivas.



'Cada uno representa lo que puede representar'

El boyacense resistió. Foto: EFE

"Salir en el video oficial del himno nacional me llena de mucha alegría”, explicó Nairo.



“Es el mayor homenaje que me ha podido hacer el país”, añadió.



Según dijo, cree que es un: “reconocimiento a mi trabajo y mi esfuerzo, que se ve reflejado en el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los colombianos de las diferentes razas o clases sociales”.



"A todos los que pensaron en este video que yo estuviera allí, les digo de corazón que muchas gracias porque es el mayor homenaje que me han hecho en mi vida deportiva”, complementó.



Al final, interrogado por la ausencia de otros deportistas en el video, Quintana aseveró:

“Cada uno representa lo que puede representar. Hay gustos de gustos dentro de los aficionados, a unos les gusta más Rigo, otros Gaviria, otros Nairo y otros Egan, pero todos pedaleamos por Colombia”

