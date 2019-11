Nairo Quintana ya tiene definidos sus objetivos con el Arkea

El colombiano Nairo Quintana ya pedalea con su nuevo equipo, el Arkéa-Samsic francés, y muestra sin ambages sus ambiciones: el objetivo "siempre ha sido el Tour de Francia", aunque no descarta otras carreras como la París-Niza.



A sus 29 años, Quintana es uno de los mejores escaladores del mundo, con un palmarés reseñable.



El sábado, en su debut en los entrenamientos con su nuevo equipo galo, rodó unos kilómetros, degustó unos crepes (dulce típico francés) y se situó ante los medios. Este domingo rodó por las carreteras cercanas a la ciudad bretona de Rennes (oeste).

"Francia en este momento está haciendo más ciclismo, el (país) que más equipos y carreras tiene, pertenecer a este país es bonito, estoy adaptado y siempre me han tratado muy bien, y grandes éxitos de mi carrera han tenido lugar aquí", afirmó un Quintana.



El colombiano es un asiduo al podio del Tour de Francia, aunque aún no ha logrado vestir el maillot amarillo en París. El pasado mes de julio vio hacerlo a su joven compatriota Egan Bernal: "la gente está muy contenta, desde hacía muchos años un colombiano venía luchando por el Tour de Francia. Lo ha ganado Egan y era una de las pocas carreras que le quedaban por ganar a Colombia como país", dijo.



"No estoy sorprendido porque ya venía demostrando el corredor que era, desde el año anterior ayudando siempre a Chris (Froome)", añadió.



Incluso en un equipo que no forma parte aún de la categoría UCI World Tour, Quintana no considera que esté en el tramo descendente de su carrera: "El objetivo es ganar todas las carreras que se presenten, sobre todo en Francia".



Pero el antiguo líder del Movistar no esconde que los grandes objetivos para 2020 pasan por el Tour y la París Niza. "Siempre ha sido el objetivo el Tour de Francia", señaló.



"Tengo mucha motivación, ahora en un equipo francés es mucho más cerca, estaremos en bastantes carreras en Francia, rodaré en las carreteras que pasa el Tour, y espero que eso sea a mi favor", añadió.



Aunque tampoco descarta "intentar ganar las carreras más importantes en Francia, como la París-Niza, una carrera que siempre me ha gustado".



En la última edición finalizó en segunda posición, detrás de Bernal. En el último Tour, Quintana se impuso en solitario en la etapa alpina más dura, en Valloire, tras subir puertos míticos como el Izoard y el Galibier.



El recorrido del Tour de 2020, con salida en Niza, cerca de su vivienda en Mónaco, "es un recorrido bastante bueno, tiene una contrarreloj que no es llana", apunta Quintana sobre esa vigésima etapa, entre Lure y la Planche des Belles Filles.

Nairo Quintana con el Arkea-Samsic Foto: Twitter: @Arkea_Samsic



Para lograr sus fines, Quintana estará rodeado de corredores como el velocista galo Nacer Bouhanni, fichado procedente del Cofidis, o el vigente campeón de Francia Warren Barguil. También tendrá a su lado a su hermano Dayer, y a su mejor amigo Winner Anacona. "Necesito sentirme en familia", confiesa.



Respecto a los Juegos de Tokio, Nairo se mostró con ganas de estar el próximo mes de agosto en la capital nipona. "Ya me perdí dos Olimpiadas, una porque no estaba muy bien de salud, pero para mí este año sería una alegría estar en los Juegos".



El año de la treintena para Quintana se presenta pues lleno de retos para él bajo su nueva piel del Arkéa.



DEPORTES

Con AFP