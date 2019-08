Así se despide Nairo Quintana del Movistar

La partida de Nairo Quintana al Arkea-Samsic es un hecho, más allá de que el equipo aún no lo haya anunciado. Sin embargo, el colombiano, campeón del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, ya mira al Movistar con tono más nostálgico que otra cosa.

El boyacense correrá la Vuelta a España, aunque aún no tiene claro si será el líder del equipo, que tendría, además, a Richard Carapaz (ganador del Giro este año) y a Alejandro Valverde.



“Me voy con buenas sensaciones. Fue un ciclo en el que me fue muy bien. Llegué muy joven y me enseñaron muchas cosas, comencé a ganar, siempre me apoyaron y hemos completado este ciclo de mutuo acuerdo, aún queda este resto del año por completar. Agradecimiento total con el patrocinador”, le dijo Nairo a Blu Radio.

“Estamos en un momento en el que tiene que haber cambios para positivo. Hay muchos años por seguir aprovechando. Hay que aprovechar cuando uno está brillando y no entregarse cuando la carretera se pone complicada”, agregó Quintana, sin referirse a su nueva escuadra.



Nairo se refirió a los elogios que recibió de Egan Bernal en el homenaje que recibió el campeón del Tour de Francia en Zipaquirá, el miércoles. “Fueron palabras muy bonitas, el reconocimiento que hizo él. Lo mismo digo de los que estuvieron antes cerca y nos abrieron las puertas del ciclismo en Europa: nunca ha sido fácil llegar allí y mucho menos brillar, y luego superbrillar como lo ha hecho Egan”, expresó.



También habló de los consejos que le dio a Egan. “Siempre he hablado con él, no solo en el Tour sino en diferentes carreras, y le he dicho que debe disfrutar porque así como hay momentos buenos y malos, la gente se acuerda solo de los buenos, por eso hay que aprovecharlos, cuando la vida te está dando este brillo. Encontró el mejor equipo en el que puede estar”, concluyó.



