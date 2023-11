Nairo Quintana, sin afán, pide calma en su regreso al ciclismo: 'No corro hace tiempo'

Nairo Quintana se ha convertido en noticia en las últimas semanas por su flamante fichaje por el Movistar Team, equipo con el que brilló hace algunos años y ganó la Vuelta a España y el Giro de Italia, carrera que lo llevaron al olimpo del ciclismo internacional.



El corredor nacido en Cómbita, Boyacá, estuvo por fuera de las carreteras por más de 12 meses tras su positivo por tramadol en el Tour de Francia 2022. Además, Nairo se quedó sin equipo luego de la turbulenta salida del Arkea Samsic.





Sin embargo, 'el sol volvió a salir' para Nairo Quintana y el Movistar le abrió las puertas para correr en las grandes competencias de la temporada 2024 del World Tour.

Nairo Quintana sigue buscando equipo. Foto: Instagram: Nairo Quintana

Este domingo, el pedalista colombiano organizó la quinta edición del Gran Fondo de Nairo, el cual se llevó a cabo en las carreteras de Santander con la participación de más de 4.200 ciclistas amateurs y profesionales.



Lo que llamó la atención, es que antes de la carrera de exhibición y en una rueda de prensa, le pidió algo de paciencia a sus aficionados y explicó que está retomando su estado de forma.



“Hay que tener paciencia porque no corro hace un tiempo. Mientras otros hacían el Giro de Italia, yo estaba en Colombia, con gente diciéndome que estaba loco o que dejara”, indicó el pedalista.

#GFNairoSantander🇨🇴🚴‍♂️#CiclismodeColombia🇨🇴🚴‍♀️



La "Nairomanía", se tomó hoy a Santander, gran acogida del público para @NairoQuinCo antes del Gran Fondo Nairo Quintana que se desarrollará este 26 de noviembre en territorio de @GobdeSantander.



🎥 Prensa Nairo Quintana pic.twitter.com/vAYwvzoEqX — LA RUEDA COLOMBIA 🚴🇨🇴🚴 (@LaRuedaColombia) November 25, 2023

Por último, afirmó que está en buena forma, pero debe superarse para competir contra los mejores ciclistas del mundo, situación que 'no le da miedo'.



“Haciendo un balance, estoy en forma. Con números en entrenamiento similares a los que hacía cuando hacía competencias grandes. No me asusta mucho, pero el contacto con el pelotón es diferente. Será cuestión de entrenamiento y piernas”, finalizó Nairo Quintana.

Nairo fue ovacionado por los fanáticos. Foto: Jaime Moreno. EL TIEMPO

