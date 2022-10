El pedalista boyacense Nairo Quintana sostuvo su audiencia con el Tribunal de Arbitramentel Deporte (TAS), al que apeló luego de haber sido descalificado en el Tour de Francia por el uso de la sustancia tramadol.

Quintana asistió con uno de sus abogados y un médico, que explicó científicamente el resultado de los exámenes.

Ninguna decisión

En la Pasada edición del Tour, a Nairo Quintana se le encontró el tramadol en dos análisis de sangre, por lo que la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificó, pues la sustancia está prohibida en competencia.

¿En qué radicó la defensa?

"He presentado mi defensa ante el TAS. Escuchamos los abogados de la UCI, el TAS determinará en las próximas semanas una respuesta”, dijo Nairo Quintana.



El ciclista colombiano esperará la decisión final del TAS para continuar con su carrera deportiva, poder firmar un contrato con un equipo, luego de la decisión del Arkea-Samisc de no continuar con él.



"Confío en el TAS y en la reglamentación para salir adelante”, agregó el boyacense.



Campeón del Giro de Italia del 2014 y de la Vuelta a España del 2016, Quintana no tiene contrato con un grupo para los próximos años y espera que esta situación se resuelva rápido para poder analizar las propuestas que tiene.



El boyacense estuvo acompañado de su abogado italiano y un médico científico, además de la sustentación del trabajo hecho por el abogado colombiano, Andrés Charria.



La apelación señala que el análisis de la muestra de corredor se realizó en el laboratorio de la Universidad de Ginebra, que no está acreditado por la AMA.



De igual manera, en la apelación aseguran que en el reglamento de la UCI cuando se toca el tema del tramadol se advierte que no es un análisis obligatorio, que solo es una sugerencia.



Los encargados de su defensa cuestionaron por qué no se utilizó un laboratorio como el de Lausana, Suiza, que está a 40 minutos de Ginebra, mucho más efectivo y con aval de la máxima autoridad de dopaje del mundo.

