'Somos una raza de luchadores': Nairo Quintana

Era el primero de junio del 2014. La ciudad italiana de Trieste era una fiesta. Era fácil palpar la alegría de las personas que tenían las caras pintadas con los colores amarillo, azul y rojo, que no se cansaban la levantar el pabellón nacional ni de corear el nombre de uno de los compatriotas más importantes de la historia de su país: Nairo Alexánder Quintana Rojas.

Y no era para menos. Este muchacho que se levantó en territorio boyacense era la figura principal del ciclismo en esos momentos. Había sido el mejor de los 198 ciclistas que arrancaron en Dublín (Irlanda) con la ilusión de ganar el Giro de Italia, la segunda carrera por etapas más importante del mundo, pero solo uno podía llegar al primer cajón del podio, tras los 3.444 kilómetros, a enfundarse la camiseta rosada que identifica al campeón de la prueba, y ese fue Nairo, un colombiano que en todo momento pensó en darle una alegría al país, en traerse para su tierra un título que ningún otro pedalista de esta parte del mundo había conseguido.



En el podio, al lado de otro compatriota, Rigoberto Urán, segundo esa vez, y de Fabio Aru, el representante local, tercero, Nairo tomó en sus brazos a su hija Mariana y le temblaron las piernas, lo que no pasó durante las tres semanas de competencia, al entonar las notas marciales del himno nacional.



(Lea también: ¡Atención! Nairo definió viaje a Europa y las carreras antes del Tour)



Ese es, para Quintana, uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva, un instante que recuerda en estos momentos en que el país y el mundo conviven con la pandemia del covid-19, instante que le dice que no hay que pensar en la derrota y que siempre hay que luchar por la victoria.



“Sabemos que somos una raza de luchadores, de mucha pujanza. En este momento, cuando el covid-19 nos azota, tenemos que ser inteligentes para vencerlo. Acá lo importante es que cada uno se proteja, porque mientras no haya una vacuna hay que seguir las indicaciones de los expertos. Los invito a ser positivos, a salir adelante, a cuidarse y a luchar por el triunfo, por una meta”, le dijo Quintana a EL TIEMPO mientras disfrutaba de su familia en casa.



Nairo sabe que se puede salir de esta. Nadie más que él entiende que cuando se presentan inconvenientes en la vida, hay que levantarse, mirar al frente y seguir para adelante.



“Pienso que aunque el ciclismo y el deporte son otro tema y que importa la salud y la vida de las personas, hay que tomar conciencia de que si queremos ganarle la batalla al virus, eso está en cada uno de nosotros. Si en la calle vemos a alguien sin protección, hay que decirle que se una al equipo para luchar entre todos, es de la única manera que podemos ganar esta carrera”, agregó.



(Le puede interesar: Exclusiva de EL TIEMPO: así piensa Roglic ganarle el Tour a Egan)



Nairo ganó el Giro de Italia, se impuso en la Vuelta a España y tres veces ha subido al podio del Tour de Francia; son algunas de las alegrías que le ha dado al país, y lo ha hecho a base de trabajo y sacrificio, las mismas características que muestra Colombia en estos difíciles días.



A él, cada metro, cada kilómetro, cada triunfo y hasta las derrotas le han dejado enseñanzas, de las que ha aprendido, por eso es una voz autorizada para decir que hay que pelear por las victorias, no desfallecer y creer en que se puede.



“Uno debe aprender en todo momento, que las cosas buenas y las malas que pasan en la vida dejan enseñanzas, pero la más importante es la familia, y este ha sido un tiempo importante para reencontrarnos con nuestros seres queridos, muchas veces distanciados por nuestros trabajos. Hay que pensar en los hijos, los padres. Hay que prepararnos para superar las diferentes situaciones. El covid-19 nos invita a reflexionar, a pensar que hay que luchar en la vida y que hay que ponerle positivismo a todo”, declaró.



No es amigo de comparar nada. No se ha puesto a pensar si estos momentos que se viven con la pandemia se pueden asimilar a alguna experiencia encima de la bicicleta, pero tiene varios hechos que lo han marcado y habla de frente, sin esconderse.

Caerse y levantarse

El 2 de septiembre del 2014 fue un día complicado para su carrera. Era líder de la Vuelta a España y al tomar una curva se cayó en el ejercicio de una contrarreloj, perdió tiempo y la camiseta roja; nunca pensó en abandonar, su fuerza mental y el querer ganar no lo dejaron poner pie en tierra.



Al día siguiente se enredó, otra vez besó el asfalto, pero en esta ocasión tuvo que irse en ambulancia, con un desplazamiento de la escápula derecha que lo envió al quirófano.



Se retiró por fuerza mayor, y esos momentos no fueron fáciles, pero nunca desfalleció, siempre pensó en salir adelante, era un reto pararse rápido de la cama, regresar a los entrenamientos e ir por más victorias, y lo hizo porque había motivos para no frenar en seco.



“Siempre he pensado que tener a los más cercanos es un motivo que nos mueve a hacer las cosas bien, hay que poner ese punto de más para obtener un triunfo. Estar en paz con la familia nos fortalece. Hay que levantarse de las cenizas; la vida sigue, y aunque ella nos pone obstáculos hay que superarlos. No tenemos tiempo para mirar para atrás, hay que trazar los objetivos próximos y cumplirlos, por encima de lo que sea”, indicó.



(También puede leer: Miguel Ángel ‘Supermán’ López puede cambiar de equipo)



Entiende que los días en cuarentena sofocan, cansan, pero es de los que piensan que hay que aprovecharlos para poner en orden las ideas de cada uno de los colombianos. Mucha gente ha perdido su trabajo, familiares, pero para Nairo es fundamental estar unidos.



“Hay que ser respetuosos de los sistemas de seguridad. Es como cuando uno va en una etapa de montaña y sabe que una vez corone la cima, en la bajada el piso está mojado y puede haber caídas. Hay que seguir pedaleando para que pronto volvamos a la normalidad”, contó.



El ciclismo no es un deporte individual, el trabajo en grupo vale mucho. Es clave para un líder está bien rodeado, tener compañeros que se entreguen por él en los momentos complicados. De nada vale salir a correr solo, sin tener en cuenta a los demás, y ese es un axioma que vale para la vida.



¿Quién más que él para hablar de la labor de equipo? Un trabajo que no se ve en la televisión, pero que es fundamental para romper barreras.



“Hay que pensar en los demás, como los demás deben pensar en nosotros. En el ciclismo eso es muy importante. La ayuda a la gente que lo necesita es clave, ellos dependen de un empujón; es como cuando uno ve que un rival sale y uno no tiene fuerzas para ir por él, ahí es el momento en el que un compañero te respalda. Sabemos que el virus es difícil, pero hay que apoyar a la gente que sufre y libra batallas a diario. Los invito a dar una mano a la persona que pide una colaboración, esa es otra forma para ganar la batalla”, señaló.



“Colombia tiene caras diferentes. El ser solidario es importante, eso es lo que nosotros vemos en nuestra prueba de Gran Fondo, allí es donde hay que pensar no solo en nosotros, sino en los demás. En nuestra carrera tenemos destinados un dinero para comprar mercados, y eso es lo que hay que hacer, no dejar solos a los que necesitan compañía”, señaló Nairo.



En otras noticias: Kennedy, en cierre y cuarentena total a partir del lunes)



Ya sale a entrenar por las carreteras de Boyacá. Al lado de su hermano, Dáyer, y de su amigo y coequipero Wínner Anacona, Nairo se prepara con el fin de, por fin, ganar el Tour de Francia. Nunca ha perdido la ilusión. A lo largo de su carrera ese ‘Sueño Amarillo’ es por lo que ha luchado, ha estado cerca y por eso sigue sacrificándose.

Todos los días habla con sus compañeros del equipo Arkea-Samsic, quienes le cuentan las historias que vive ese país. Son una voz de aliento para él cuando le dicen que esa nación ya cuenta con un 90 por ciento de vida normal, que se levantó de las cenizas, tras vencer el virus.



“Para eso es que tenemos que trabajar unidos, para regresar a la normalidad. Cada persona debe ponerse la mano en el corazón, guardar la distancia, usar tapabocas para proteger a los demás. Vamos, colombianos, vamos, levantémonos de esto con el apoyo de todos, unidos por una causa para vencer el virus y ganar la carrera, alcanzar la cima, ya verán que pronto estaremos juntos celebrando otra victoria, de eso no me quedan dudas”, sentenció el mejor ciclista de la historia de Colombia.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel