Nairo se quedó en la montaña y ahora es gregario de Valverde

“Para nosotros no se trata de saber quién es el líder, es que no hay diferencias, y tener dos oportunidades supone trabajar un poco más, pero pronto se sabrá”. Esas fueron las palabras del director del equipo Movistar, Eusebio Unzue, refiriéndose a quién sería el líder de escuadra en la tercera semana de la Vuelta a España entre Nairo Quintana y Alejandro Valverde. La carretera habló y será el español la carta para intentar ganar la competencia, y el colombiano deberá centrar sus esfuerzos para que su compañero lo haga.

“El objetivo era y es ganar la carrera para Movistar, bien con Alejandro (Valverde) o bien conmigo. Él estuvo fuerte, y vamos a respaldarlo”, dijo el colombiano, que cayó al sexto lugar de la general, a 2 minutos 11 segundos del líder, Simon Yates.



Quintana recordó que “este equipo siempre ha funcionado así”. “La carrera es la que dicta el liderazgo en caso de haber más de un líder, y lo que importa es que el equipo sea el ganador. Seguiremos trabajando como el gran grupo que somos; a ver qué pasa en estas etapas”, reflexionó.

Sin excusas

Y, lejos de sacar alguna excusa, el boyacense fue claro: “No vamos a decir mentiras de que estoy enfermo, porque es lo que es”. “Siento que estoy bien, pero no había más fuerza. Se ha ido rápido todo el día y desde el principio de la última subida me ha costado coger el paso. Me han sacado al final de punto y he ido manteniendo, hasta poder llegar con (Steven) Kruijswijk, que también ha cedido”, explicó su etapa.



Por su parte, Valverde le descontó a Yates en la general, quedó a 26 segundos y, evidentemente, se ha visto mucho más fuerte que Nairo en la montaña. En las llegadas de la semana pasada solo lo distanciaron con Quintana algunos segundos, pero fue un poco más de un minuto lo que le sumó al colombiano.



“Me encontraba bien y he podido aprovechar. Aquí, cada día es un examen, y lo hacemos con sobresaliente. La verdad es que no va mal la cosa”, dijo sonriente Valderde y aseguró que “ocho segundos con Yates son buenos, aunque sigue estando adelante. “Debemos seguir luchando por poder remontar y llegar a Madrid con la camiseta roja”.

Concentrados en López

El otro de los colombianos favoritos para ganar, Miguel Ángel López, aunque aflojó en los últimos metros de la montaña, no perdió mucho tiempo, ascendió al cuarto lugar de la general; el podio lo tiene a solo 14 segundos y el liderato, a 1 minuto 36 segundos.



El mismo líder, Yates, considera que no va a ser una lucha entre Valverde y él: “No creo que sea una cosa de dos (Valverde-Yates); las diferencias son pequeñas y no se puede descartar a nadie de los que tengo detrás”, dijo el ciclista británico.



Uno de los perdedores de la jornada fue Steven Kruijswijk, que tras la contrarreloj había quedado en el podio de la Vuelta a España, pero este miércoles no pudo en la montaña. “No pude seguir el ritmo de cabeza en los tramos más empinados, por lo que decidí regular y subir a mi ritmo. Ahora es especialmente importante seguir luchando hasta el final y ver cómo podemos terminar. Todavía no ha acabado la Vuelta”, aseguró el ciclista holandés.

Día de cuidado

Este jueves será el último día para que los esprínteres se ilusionen con una victoria después de la jornada de montaña de las pasadas etapas y la contrarreloj. La fracción se disputará en 186 kilómetros, en los cuales hay que tener mucho cuidado con el viento y posibles abanicos que provoquen cortes.



Ya hay varios antecedentes de pérdida de tiempo por varios ciclistas debido a imprevistos que se presentan en estas etapas, como pinchazos, caídas fuera de la zona de control de los últimos tres kilómetros, que impide la pérdida de tiempo.



Mañana vendrá otra vez la montaña, la penúltima para intentar asaltar el podio por alguno de los colombianos.



