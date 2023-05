Nairo Quintana sigue en Europa entrenando y buscando equipo, pues no lo ha podido encontrar después de haber salido del grupo Arkea-Samsic el año pasado.

Quintana fue descalificado del pasado Tour de Francia porque en dos de sus análisis de sangre se le encontró la sustancia tramadol, prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La denuncia



Luego, el ciclista boyacense apeló ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), que días después confirmó la sanción y desestimó el recurso.



Desde esa época, Quintana está en busca de ‘trabajo’, pero no lo ha encontrado. Y mientras eso pasa, pues un aficionado publicó un video en sus redes sociales en el que acusa al boyacense de intento de agresión en un restaurante.

Nairo Quintana Foto: Instagram: @nairoQuinCo



Según la persona en el video, Nairo y dos pedalistas más lo abordaron, lo insultaron y casi que lo agreden, luego de que él los molestó con un comentario.

Ala policía



“Ya fue hace un año. Me encontraba en un restaurante en Andorra y se me presentan tres ciclistas profesionales. Uno de ellos era Nairo Quintana y el otro De la Parte (Víctor), son profesionales y que residen en Andorra. Les metí una historia de humor y al parecer no les gustó”, contó el aficionado en un video.



Y agregó: “Entraron a amenazarme, me querían pegar y se tuvo que poner de por medio el cocinero. Estaban varios testigos, había gente en las mesas y fui a la policía”.



El aficionado siguió su relato y señaló que no entró en el juego porque ellos querían “guerra”.



“La cosa quedó ahí. Que te vengan a agredir físicamente y que te insulten, pues me fui a la policía e hicimos las cosas bien”, prosiguió.



Hace poco, contó el aficionado en el mismo video, que le llegó la notificación del juez en el que se le comunicaba que el caso se había archivado.



“Me vienen a insultar y a agredir un grupo de ciclistas en un restaurante y no pasa nada. Esto se ha tapado. No había hablado de esto, pero no se puede confiar en la justicia”, finalizó el aficionado.

Grande @NairoQuinCo, que le fue a calentar el morro a este impresentable cuando estaba comiendo con su nieta. pic.twitter.com/ZxkTOpury9 — El Visconti de Hacendado (@mascotavlog) May 7, 2023



