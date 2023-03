Nairo Quintana está sin equipo. Ya cuenta con un poco más de siete meses sin competir en una carrera por etapas, el 2023 avanza y no hay nada en el horizonte.

El corredor boyacense sigue ‘pagando caro’ que en dos de sus análisis en el Tour de Francia del 2022 se le haya encontrado la sustancia tramadol.



Por esos dos exámenes la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo sancionó descalificándolo del Tour, pues en su reglamento prohíbe la utilización de ese medicamente en competencia.

La estrategia



De ahí en adelante, Quintana no ha podido encontrar su norte. No ha firmado un contrato con un equipo para el 2023 y ya se hace tarde.



Hace unas semanas, Quintana ratificó que no se retirará del ciclismo, confirmó que comenzó a estudiar y que su meta es seguir encima de la bicicleta.

Nairo Quintana. Foto: César Melgarejo, EL TIEMPO



Varios son los equipos que han negado contactos con el colombiano, entre ellos, el Ag2R, Groupama, el Israel y hasta el Team Corratec, de la categoría Continental.



Ya está finalizando febrero, Nairo no tiene contrato y la temporada avanza a pasos agigantados, pero el boyacense sigue en las mismas.



EL TIEMPO contacto a Giuseppe Acquadro, uno de los mánagers del ciclismo más importantes y cotizados del pelotón.



Acquadro es famoso por representar a la mayoría de los pedalistas colombianos, como Egan Bernal, Sergio Higuita, Rigoberto Urán, Harold Tejada, entre otros.



“No puedo hablar nada. No quiero hablar nada sobre el tema de Nairo”, fue la primera respuesta del italiano.

Sigue con el boyacense

Acquadro confirmó que sigue representando a Nairo, desvirtuando un rumor que circuló en el país hace poco.



“Sigo con él. No sé quién dijo que no (risas)”, explicó.



Sobre la situación actual del ciclista, Acquadro poco dijo, no se comprometió al hablar, pues considera que no es oportuno.

Nairo fue ovacionado por los fanáticos. Foto: Jaime Moreno. EL TIEMPO



“Hay que tranquilizarse con todas estas cosas que pasan. La verdad, de su futuro no se sabe nada, por ahora”, precisó.



Y afirmó: “No quiero hablar nada de esta situación. Porque se ha hablado mucho y quiero mantenerme al margen”.

Nairo Quintana. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO



El manager aclaró que siguen trabajando en el tema de la consecución de equipo para Nairo para la presente temporada.

Con tranquilidad



“Como le digo, estamos en eso, y creemos que en el lapso de dos meses podemos tener algo”, contó.

“La UCI también tiene un reglamento. No hay un veto, ellos lo hacen cumplir". FACEBOOK

TWITTER



Sobre el posible veto que puede pesar sobre el ciclista de Boyacá, Acquadro fue claro y lo negó.



“El MPCC (Movimiento por un Ciclismo Creíble) tiene su reglamento y lo cumplen los equipos que hacen parte de ese grupo, pero también hay equipos no están ahí y esas son las opciones de Nairo”, relató.



Y agregó: “La UCI también tiene un reglamento. No hay un veto, ellos lo hacen cumplir. Además, Nairo es un ciclista libre, no está positivo, no tiene problemas, puede correr y puede correr en cualquier equipo”, sentenció.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel