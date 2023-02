El tema Nairo Quintana no se ha cerrado. Disputará este domingo la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo y está pendiente de su viaje a Europa para resolver su situación, tal y como lo dijo en la rueda de prensa en la que anunció que no se retiraba.



(le puede interesar: Nairo Quintana se sincera antes de la ruta: 'Mi condición no es la mejor')

El ciclista boyacense espera encontrar un grupo que le brinde la oportunidad de seguir activo, de competir, una opción para continuar en busca de más victorias, de sentirse ganador.

Entre la espada y la pared

Quintana sigue entre la espada y la pared, pues ya comenzó febrero y todavía su futuro deportivo es incierto, luego de la descalificación del pasado Tour de Francia por el uso prohibido en competencia de tramadol, violando la norma de la Unión Ciclista Internacional (UCI).



Su apelación ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), entidad que confirmó la sanción de la UCI, tampoco lo ayudó mucho, pero él insiste en seguir en carrera.

Luego de que Roger Legeay, presidente del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), le dijera a EL TIEMPO que Nairo Quintana “no respetó las normas internacionales y por ello fue condenado por UCI y confirmado por el TAS”, se ha levantado una ‘sospecha’ de que el colombiano fue vetado en Europa.



Gianni Bugno es un exciclista, ganó el Giro de Italia de 1990 y fue campeón mundial de ruta en 1991 y 1992. Es el presidente de la Asociación Internacional de Ciclistas (CPA). Quintana fue uno de los ciclistas profesionales activos del país que apoyaron la creación de la Asociación de Ciclistas Colombianos (Acicol), que se rige bajo las normas de la Asociación Internacional.



Incluso, tomó la palabra en una reunión virtual entre Acicol y la CPA que se realizó a mediados del 2022.



EL TIEMPO habló con Bugno, quien fue claro en referirse a lo que ha acontecido en los últimos meses con el campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España del 2016.

Nno es justo el tratamiento que se le ha dado a Nairo'

Facebook Twitter Linkedin

Ganador del Giro de Italia Foto: Eloy Alonso. EFE

¿Qué opinión le merece el tema de Nairo Quintana?

A Nairo se le cerraron las puertas en los equipos del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, y en los grupos de la segunda línea, los Proteam. Es claro que es un tema del que se habla mucho ahora.



¿Nairo ha hablado con ustedes?

Es uno de los corredores afiliados, hace parte activa y en Colombia es uno de los pedalistas que se han interesado por la asociación, pero no hemos hablado con él.



¿Estarían en condiciones de escucharlo, de ayudarlo?

Si él lo quiere, podemos sentarnos a hablar. No tenemos ningún problema para hacerlo, siempre y cuando él lo requiera.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana. Foto: César Melgarejo, EL TIEMPO



¿Es justo el tratamiento que se le ha dado al ciclista boyacense con el caso del tramadol?

Esa sustancia estará en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) desde el año próximo, por ahora no. Por eso es que considero que no es justo el tratamiento que se le ha dado a Nairo, pero también hay unas reglas.

¿Qué no esté como sustancia dopante puede jugar a favor de Quintana?

El problema no se puede discutir, hay que respetar esas reglas y él no lo hizo.

No tiene equipo y se ha visto perjudicado por esa circunstancia, ¿lo ve como un veto?

Ha sido perseguido por el problema del tramadol, es por eso que ha tenido varios inconvenientes.

Quintana puede integrar la nómina de un equipo que no haga parte del MPCC, ellos sí le han impedido que corra en un grupo que esté afiliado. FACEBOOK

TWITTER



El presidente del MPCC fue categórico en decir que no respetó las normas. ¿Está de acuerdo?

Es un gran problema que tiene Nairo. Pienso que Quintana puede integrar la nómina de un equipo que no haga parte del MPCC, ellos sí le han impedido que corra en un grupo que esté afiliado.



¿Podría solucionar de alguna manera este problema si habla con la UCI o con el MPCC?

Sí, él puede hablar con ellos, con el MPCC me parece mucho más claro y acertado. Con la UCI es difícil hablar, ellos han tomado la decisión y ya está.



¿Qué opina de que no se haya retirado?

Es bueno. Es un corredor importante y con Egan Bernal son ciclistas fuertes y le hacen bien al ciclismo colombiano.





LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

Más noticias de deportes