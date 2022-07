El británico Geraint Thomas (Ineos), tercero en la general del Tour de Francia, felicitó a "Tadej Pogacar y al equipo UAE" por el triunfo del esloveno en Peyragudes, donde se impuso al esprint al maillot amarillo, el danés Jonas Vingegaard.

"Bravo a Tadej Pogacar, le felicito a él y su equipo por la victoria. Se lo han merecido merecen ", dijo el ciclista galés, quien entró en meta a 2.06 del esloveno, guardando y reforzando la tercera plaza de la general.



No está bien



“No me sentí demasiado bien en la última subida, por lo que preferí ponerme en el grupo de atrás y no ponerme al límite. No me derrumbé", contó.



Y agregó: "Luego puse mi ritmo hasta la meta, a esperar lo que hiciera el UAE, especialmente Mikkel Bjerg. Hizo un gran cambio de ritmo".

Nairo Quintana (izq.) a la rueda de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en la etapa 16. Foto: Thomas Samson. AFP



Thomas es tercero en la general, pero a 4 min 56 de Jonas Vingegaard, el líder, que se ha visto muy fuerte.



El corredor del equipo Ineos defiende su tercer lugar, el que lo acecha es Nairo Quintana, que es cuarto, pero a una diferencia de 2 min 57 s, lo que le da tranquilidad a Thomas.



