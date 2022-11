El Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS) le dio la razón a la Unión Ciclista Internacional (UCI) y confirmó la descalificación del ciclista Nairo Quintana del pasado Tour de Francia, luego de que dos de sus análisis de sangre arrojaran la sustancia tramadol.

La difícil situación de Nairo

Foto: EFE, Archivo EL TIEMPO

Quintana, que terminó en la sexta casilla de la general en la competencia, fue castigado por la UCI, que en su reglamento tiene prohibido el uso de esa sustancia en competencia.



Si bien el tramadol no está permitido por la UCI, no figura en la lista de sustancias prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), por lo que el caso del boyacense no se considera como dopaje.



El escándalo estalló una vez el pasado 17 de agosto el ente rector del ciclismo anunció que Quintana violó la reglamentación y procedió a descalificarlo de la carrera.



Nairo quiso correr la Vuelta a España, pero no lo dejaron. En el Arkea le informaron que lo mejor era que se defendiera, que alistara todo su ‘armamento’ para apelar ante el TAS, con el objetivo de recuperar esos 455 puntos que en estos momentos le hacen falta en el escalafón.



Ese fue el florero de Llorente, la copa que rebasó el vaso, el punto álgido para que la relación con el Arkea se rompiera definitivamente. Si bien dos días antes de la Vuelta se anunció que renovaría su contrato, este no se firmó y con el escándalo del Tour, pues la decisión fue que no continuara.



Nairo Quintana de inmediato, se dedicó a defenderse, a preparar la apelación ante el TAS. Con sus abogados, el colombiano Andrés Charria, experto en temas de dopaje, y un colega de Italia, prepararon una documentación en la que trataron de demostrar la inocencia del corredor.



El pedalista siempre ha dicho que no consumió la sustancia y eso lo sostuvo el pasado 12 de octubre, cuando fue citado al TAS para sus descargos.

La entidad, una vez analizado el expediente, confirmó la decisión de la UCI, por lo que al pedalista boyacense se le ratificó la descalificación del Tour, la pérdida de los 455 puntos ganados por el equipo Arkea-Samsic y del dinero obtenido por su actuación en la competencia.



“Con orgullo digo que en mi carrera he tenido más de 300 antidoping y nunca he tenido ningún problema por dopaje. Tengo muchas razones de por qué no he tomado este producto (tramadol). Lamentablemente ha salido el resultado así", dijo Quintana este jueves.



(En contexto: Nairo Quintana, juzgado: esta es la decisión final del TAS por el tramadol).

Nairo Quintana se pronuncia, 'con tristeza y orgullo' tras la decisión pic.twitter.com/liJw9p0TiP — Andrés Felipe Balaguera Sarmiento (@balagueraaa) November 3, 2022

Lo que viene

Ganador del Giro de Italia 2014 y Vuelta A España 2016. Foto: Eloy Alfondo. EFE

¿Puede seguir compitiendo?



Como estaba claro, Nairo seguirá corriendo, el fallo no lo impide, pues como se afirma, no es un problema de dopaje, solamente, a juicio de las autoridades, violó una norma en una carrera. En su castigo no está contemplada la inhabilitación para el corredor.



¿Qué le pasa al Arkea?



Como reconoció en sus declaraciones, el boyacense acepta el el fallo. Por tanto, el Arkea, su ex equipo, pierde los puntos ganados por Quintana en el Tour de Francia 2022 y los premios recibidos.



¿Puede apelar?



No hay otra instancia para pelear para cambiar la decisión, el TAS es el máximo ente para tomar decisiones de este tipo.



¿Y ahora?



De momento, oficialmente, Quintana no tiene contrato por ahora y seguramente el fallo no lo va a favorecer. Pero, por su exitosa carrera, encontrará algún grupo que se fije en él. Así, Quintana seguirá compitiendo en las grandes carreras.

