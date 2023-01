Nairo Quintana sigue en el ojo del huracán y cada vez que pasan los días aparecen más problemas, más señalamientos que impiden que pueda conseguir un equipo para la temporada del 2023.

El pedalista boyacense no se ha podido zafar del problema que tiene, luego de que fuera descalificado del pasado Tour de Francia, pues en dos de sus análisis se le encontró la sustancia tramadol, prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI), pero que no está en el listado de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), por lo que no se considera un positivo.



Sin embargo, el violar una norma de la entidad rectora del ciclismo en el mundo tiene a Quintana contra la pared. Ya el mes de enero está a cerca de finalizar, la temporada está lanzada y no ha encontrado equipo.



Y todos los días hay una ‘piedra en el zapato’ más, que no le ayuda a sacar la cabeza y centrarse en sus entrenamientos y en la competencia.

Anuncio de su retiro del Arkéa Samsic Foto: Instagram: @nairoquintanaoficial



El Movimiento por el Ciclismo Creíble (MPCC) es otro dolor de cabeza para él. Se trata de una asociación cuyo objetivo es defender el objetivo del ciclismo limpio, basado en particular en las nociones de transparencia, responsabilidad y movilización de sus miembros. También denuncia sobre sustancias como corticosteroides, tramadol, stillnox y del fraude tecnológico.

Fuertes declaraciones



Fue lanzado el 24 de julio de 2007 por siete equipos: AG2R Prévoyance, Agritubel, Bouygues Telecom, Cofidis, Crédit Agricole, Française des jeux y Gerolsteiner y oficialmente fue creado el 28 de septiembre de 2007.



La entidad, hoy por hoy, tiene afiliados a nueve equipos del World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, 15 Proteams, de la segunda línea, y 13 Continentales.



Roger Legeay, quien por esa época era el director del equipo Crédit Agricole, es el presidente del MPCC, y EL TIEMPO habló con él del tema de Quintana.



Qué opina de lo que ha pasado con Nairo?

Dio positivo por tramadol dos veces durante el Tour de Francia y la Unión Ciclista Internacional (UCI) solo aplicó su reglamento aceptado por todos.



¿Qué contexto tiene la decisión?

El tramadol es peligroso para la salud y mejora el rendimiento y en 2012 los médicos de los equipos del MPCC pidieron a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que lo incluyera en la lista de productos prohibidos. Nuestros médicos se han comprometido a no prescribir tramadol en competencias.



¿Qué siguió después?

Entre 2019 y 2020, la UCI decretó un reglamento que prohibió el tramadol en competencia con el objetivo de preservar la salud de los deportistas. En 2022, la AMA incluyó el tramadol en la lista de productos prohibidos por considerarlo un producto dopante y peligroso para la salud. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha confirmado de forma inequívoca los procedimientos y el resultado del análisis y la sanción emitida por la UCI contra Nairo.



¿Un equipo del MPCC lo puede contratar?

El Movimiento funciona con la voluntad de los equipos y se adhiere a una filosofía muy estricta. Por ejemplo, Arkea, miembro del MPCC, retiró a Nairo de la Vuelta a España y no le renovó su contrato.



¿No puede pertenecer, definitivamente, a ningún equipo de ese grupo?

Hasta la fecha, ningún miembro se ha interesado en contratar al corredor. Ahora, nunca está de más decir que los equipos no tienen la obligación de contratar ciclistas, son los directores de escuadra los que deciden eso, no nosotros, es claro.

El colombiano Nairo Quintana, del equipo Arkea Samsic, de destacada actuación en Tour. Foto: EDE



¿Ustedes les han dicho a sus equipos que no cuenten con Nairo?

Las regulaciones internas no son flexibles, están hechas para ser aplicadas, y los miembros asociados cumplen sus principios de manera voluntaria.



¿No cree que el castigo es fuerte si el tramadol no está en la lista de la AMA?

Está incluido en las prohibiciones de la UCI y la AMA lo ha puesto en la lista de productos antidopaje desde el primero de enero de 2024. La pena en el futuro por esta infracción será de dos a cuatro años y eso lo dice todo.



¿No cree que se presta para confusiones el hecho de que el tramadol no figure en la lista de la AMA, pero que esté sancionado por la UCI?

No hay ninguna confusión. Las reglas son conocidas por todos y sus aplicaciones son muy claras.



¿Qué opina de que Nairo haya sido sancionado por la UCI, pero pueda correr?

Estas son las normas legales puestas en marcha, y, repito, han sido aceptadas por todos.

Nairo Quintana (izq.) y Miguel López, ciclistas colombianos. Foto: Archivo particular



¿En qué tipo de equipo podría competir Nairo?

Es decisión de los jefes de equipo contratar o no al ciclista.



Con todo esto… ¿Nairo Quintana está condenado a retirarse?

No hay que invertir las responsabilidades, fue Nairo Quintana quien no respetó las normas internacionales y por ello fue condenado por la UCI y confirmado por el TAS.



¿Y qué opina del caso de Miguel Ángel López en España?

También es una decisión del entrenador de su equipo quien decidió apartar al corredor y dar por terminado su contrato.



¿Qué referencia tiene de la lucha contra el dopaje en Colombia?

Como en todos los países, los líderes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las reglas y hacer todo lo posible para lograr la tolerancia cero. Es una responsabilidad colectiva que requiere de un fuerte compromiso de todas las partes.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel