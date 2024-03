Nairo Quintana: excompañero hace dura confesión y lo destroza, video

Después de que los planes del ciclista colombiano Nairo Quintana cambiaran luego de su participación en el Tour Colombia, prueba en la que no le fue bien debido al contagio por el covid-19, el boyacense ya está en Europa entrenando pero desde allá soltaron una bomba.

Quintana se aisló y tras superar el virus regresó a los entrenamientos con miras al 2024 con la marca Movistar, a la que volvió luego de haberse ido al Arkea Samsic.

En Europa

El ciclista de Boyacá tenía dentro de sus planes competir en Europa en este 2024 en la O Gran Camiño, pero el virus no lo dejó. Ahora ya tiene definida la carrera en la que volverá.

Nairo Quintana está en Europa y adelanta sus prácticas de acuerdo al plan de los directores deportivos de cara a una temporada en la que afrontará el Giro de Italia como su máximo objetivo.



La Vuelta a Cataluña confirmó que el pedalista hará parte del gran lote de la prueba, que se llevará a cabo del 18 al 24 de marzo.

No es extraño que Nairo esté en esa prueba y que haya disfrutado de la victoria, pues fue el campeón en la edición del 2016 y segundo en la del 2018, cuando escoltó en la clasificación general al corredor español, Alejandro Valverde.

Nairo Quintana Foto: EL TIEMPO

Muy fuerte

Hace poco uno de sus excompañeros en el Movistar habló de la relación que tuvo con Nairo y con Valverde, con quienes compartió por varias temporadas.



Rory Sutherland contó que era difícil trabajar con Nairo y que con el corredor español era completamente diferente.

“Nairo como corredor, o cuando corría con él, es un poco difícil de trabajar, en mi opinión. He trabajado con bastantes líderes y él era probablemente el más, no diría exigente, porque es una buena persona y tiene un gran corazón, pero lo es en ese momento, en carrera, de resto…”, dijo el australiano.

Y agregó: “Tiene mucha pasión. Y tiene tanta determinación que se mete en su pequeño mundo. Tenía pocos roces, pero sí discutió conmigo y con otros compañeros”, precisó Sutherland en Eurosport.



El corredor volvió a la carga: “Nosotros le decíamos que sabíamos lo que estábamos haciendo, pues era nuestro trabajo. Varias veces le dijimos que se quedara con nosotros, que creyera en el propio equipo y que siguiéramos el plan”.



Por último, Sutherland señaló que fue interesante trabajar con ambos ciclistas, que "eran el día el día y la noche. Alejandro confiaba en ti y no quería dejar tu rueda. No decía nada, no preguntaba nada, solo decía, ven a donde te lleve yo".





