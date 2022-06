Todo parece indicar que Nairo Quintana no renovará su contrato con el Arkéa-Samsic, equipo al que llegó como líder en el año 2020.



Aunque en este momento el ciclista colombiano está concentrado en el entrenamiento para participar en el próximo Tour de Francia que inicia en el mes de julio, aún se desconoce si cambiará de equipo para la temporada que inicia en 2023.



En medio de los rumores que ha suscitado el cambio de campaña, el ciclista colombiano ha sido relacionado con uno de los equipos más reconocidos en la actualidad, el UAE Emirates. Al respecto, un reciente pronunciamiento por parte de la organización disipó todas las dudas.



En una entrevista con la revista estadounidense VeloNews, Mauro Gianetti, director del UAE Team Emirates se refirió a la posibilidad de que Quintana sea fichado por su equipo.



“Quintana está en el mercado y nos lo han ofrecido. Es un muy buen corredor, pero no es el corredor que estamos buscando. Tenemos a nuestros líderes para las grandes vueltas y son jóvenes”, dijo inicialmente el directivo.



Adicionalmente, Gianetti comentó que “Creemos en este grupo, por lo que es realmente un problema para nosotros contratar a Nairo. Es muy buen corredor, pero tenemos a Tadej [Pogacar], Ayuso y Almeida”.



Estado de salud del deportista

El ciclista boyacense manifiestó que ya se recuperó de las molestias que presentaba hasta hace un par de días y aseguró que estará presente en la Vuelta a Occitania, carrera ciclista profesional por etapas, que se disputa en el sur de Francia entre el 16 y 19 de junio.



“Me siento bien físicamente, me he recuperado completamente de mi caída durante la Vuelta a Turquía. La Ruta de Occitania es un evento que conozco bien, que me gusta mucho. Ya la he ganado dos veces, así que confío en mi capacidad para lograr grandes cosas en esta carrera” sostuvo Quintana.

