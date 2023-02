El problema de Nairo Quintana por la descalificación del pasado Tour de Francia debido al uso indebido de tramadol lo sigue teniendo contra la paredy no tiene equipo para el 2023.



El reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI) advierte que si un resultado de alguna prueba en competencia sale con la sustancia tramadol será descalificado de la carrera, y eso fue lo que pasó con el colombiano.



(Shakira y Piqué se volvieron a ver: sus caras lo dicen todo, video)

(Nairo y 'Supermán' López: así ven a Colombia en Europa tras sus escándalos)



Nairo presentó en dos exámenes esa sustancia, por lo que la UCI aplicó el reglamento. Luego, el corredor acudió al Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS) para apelar la decisión.



Pero el TAS desestimó el recurso y confirmó la sanción de la UCI, momento en el que el ciclista se quedó con los brazos cruzados.

¿Una opción?

Hace poco, marca de España habló con Fran Contador, el hermano del exciclista, Alberto Contador, quien maneja los hilos del equipo Eolo Kometa, de la segunda división.



En la entrevista, le preguntan por la opción de contar con el ciclista boyacense, y el dirigente contestó: “reo que en todos los equipos continentales profesionales ha salido su nombre en algún momento”.



Por lo analizado, los equipos que tienen más opción de contar con Quintana son los que no hacen parte del Movimiento por el Ciclismo Creíble (MPCC), que tiene normas muy estrictas en cuanto al uso de sustancias prohibidas, que impide que alguien con esos problemas pueda encontrar cabina en uno de sus grupos.



“No, no estamos ahí. Cuando empezamos en profesionales en 2021 hicimos una evaluación y decidimos que no. No tenemos otro modo de ver el ciclismo que de una manera totalmente transparente, creíble y honesta”, afirmó Contador, respondiendo por qué no están en ese movimiento.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana. Foto: César Melgarejo, EL TIEMPO



Y agregó: “Si no es así, no estamos aquí. No nos lo planteamos de otra manera porque además va vinculado a todo nuestro trabajo de base. Este movimiento entró antes de que llegáramos a la categoría. La UCI no nos ha dicho nada al respecto. No descartamos entrar en el futuro pero, de momento, no lo hemos hecho”.



(¿Óscar Cortés, la joya juvenil de Millonarios, se va del club? Entrevista)

((Lionel Messi, de otro planeta: el golazo para el agónico triunfo del PSG, video)





Deportes