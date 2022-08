Después de cuatro años de suspensión por la Unión Ciclística Internacional (UCI), el antioqueño Fabián Puerta está listo para regresar a competencias.

"Muy feliz de haber pasado cuatro años muy difíciles y ansioso de estar volviendo en las pistas, de estar compitiendo nuevamente", le dijo a 'Caracol radio' anunciando que estará la próxima semana en una carrera en Brasil.



Asimismo, por su experiencia, Puerta habló del caso que enfrenta Nairo Quintana, suspendido del Tour de Francia por la UCI.

'A Nairo se le vienen días difíciles'

Fabián Puerta, ciclista colombiano.

"Fueron cuatro años muy duros, estuve pensando mucho en correr medio fondo, correr ruta en Estados Unidos, pero al fin y al cabo lo que me mueve, lo que me pone a palpitar el corazón es la velocidad, estuve mucho tiempo negándome a vivir esa pasión. Vuelvo a la velocidad, quiero intentarlo nuevamente porque es duro, fueron cuatro años donde el entrenamiento fue intermitente, donde subí de peso. Quiero intentarlo, quiero estar nuevamente en la selección Colombia, quiero pelear por un cupo a los Juegos Olímpicos París 2024. Es esperar el momento del regreso, estar poco a poco y ganarme ese cupo", explicó Puerta sobre su situación.



Luego, sobre la situación que vive Nairo Quintana, comentó:



"Es una situación muy dura, sé que Nairo no está sancionado, obviamente, a nadie le gusta que lo bajen del sexto lugar, como a él que le quitaron el sexto lugar (Tour de Francia), pero igual va a tener que afrontar una defensa muy difícil. Es difícil hablar con ellos, tuve respuestas que llegaban en ocho días como respuestas que llegaban en ocho meses".



"Es un proceso muy angustiante y más a Nairo con esa sustancia que ni él mismo se explica cómo pudo aparecer en su cuerpo. Creo que para él se le vienen días difíciles, pero sé que es un gran corredor y un gran guerrero que puede salir de esto victorioso y de la mejor manera", concluyó.

