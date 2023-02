Nairo Quintana le sale a todo. Habla y habla, enfrenta su problema, pero también se va contra las personas que le han dado la espalda cuando más las necesita.

Quintana no tiene equipo para este 2023, no ha encontrado cabida en un grupo que lo necesite para este 2023 y la temporada sigue su camino.



El ciclista boyacense está contra la pared, pues no tiene un norte, todo a causa del tremendo problema en el que se metió en el Tour de Francia del 2022.

Fuertes palabras



En dos de sus análisis de sangre le encontraron la sustancia tramadol, prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI).



Eso le acarreó que la máxima rectora del ciclismo en el mundo lo descalificara de esa carrera y desde ahí no ha dado ‘pie con bola’.



Fue al Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS) a apelar, pero este le negó el recurso y confirmó la sanción.



Hace pocas semanas afirmó que buscaría equipo y negó que hubiese pensado en retirarse del ciclismo. Se comprometió a continuar.

Nairo fue ovacionado por los fanáticos. Foto: Jaime Moreno. EL TIEMPO



Sin embargo, en unas declaraciones a Caracol Televisión, el campeón del Giro de Italia del 2014 se fue con todo contra las personas que le han dado la espalda.



“Son muy despectivos”, dijo Quintana, refiriéndose a la gente que no lo ha acompañado en estos duros momentos.

