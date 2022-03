Ben O'Connor se impuso en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña, disputada este martes entre Perpiñán y final en el puerto de primera categoría de La Molina, de 161,1 km, es líder y los mejores colombianos fueron Nairo Quintana y Sergio Higuita.

La fracción fue emocionante de principio a fin, pero en la subida final se definió todo, hubo batalla y los llamados a disputar el título de la competencia hicieron su fiesta en la montaña.



Primero se subieron los puertos de Mont-Louis y La Collada de Toses, pero en esos sitios no hubo ataques fuertes, los ciclistas guardaron para la subida final en la que sí hubo batalla.



A 12 km de la meta el grueso del grupo comenzó a recoger a los punteros, lo que indicaba que el ritmo era fuerte en busca de depurar el pelotón.



BikeEchange se puso al frente, era normal, pues Simon Yates debía de buscar el descuento, luego de haber arrancado la etapa a 1 min 04 s del líder, Jonas Iversby Hvideberg, que se quedó en las primeras rampas de la subida final.

Con el pie en el acelerador



La etapa estuvo animada por cuatro ciclistas, que se escaparon y que llegaron a tener más de ocho minutos de ventaja sobre el lote de líder.



Simone Petilli, Casper Pedersen, Mikel Bizkarra y Ander Okamika fueron los encargados de abrir el paso de la caravana a lo largo del trazado, pero al final fueron capturados, gracias por los intereses de los equipos fuertes.



Claramente la etapa comenzó a moverse en los últimos 30 kilómetros. La diferencia del lote principal sobre los escapados fue bajando paulatinamente, lo que hizo más nervioso el accionar del grupo grande.



Ben O’Connor saltó y abrió hueco. Atrás no se ponían de acuerdo, pues Ineos, Bahrain, Movistar trataron de ir por el corredor del Ag2r, pero la persecución no era la mejor. En el lote se presentaron varios ataques.



O'Connor ganó la etapa y es el nuevo líder de la carrera. Los grandes favoritos no se hicieron daño y dejaron todo para el jueves, cuando se termine en alto, luego del tramo entre La Seu d'Urgell y Boí Taüll, de 166 km.

Clasificaciones



Etapa

1. Ben O’Connor 4 h 12 min 51 s

2. Juan Ayoso a 6 s

3. Nairo Quintana m.t.

4. Sergio Higuita m.t.

5. Joao Almeida m.t.

11. Santiago Buitrago m.t.

12. Ríchard Carapaz m.t.

13. Iván Sosa m.t.

28. Esteban Chaves a 15 s



General

1. Ben O’Connor 12 h 44 min 20 s

2. Juan Ayuso a 10 s

3. Nairo Quintana a 12 s

4. Sergio Higuita a 16 s

5. Giulio Ciccone m.t.

6. Tobias Johannseen m.t.

7. Wout Poels m.t.

8. Guillaume Martin m.t.

9. Joao Almeida m.t.

10. Steven Kruijswijk a 19 s

13. Ríchard Carapaz a 19 s

20. Esteban Chaves a 25 s

25. Iván Sosa a 52 s

28. Santiago Buitrago m.t.