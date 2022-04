Después de una cuarta jornada en la que se le notó que no estaba a tono, a pesar de la fuerza de voluntad, y lograr un cuarto puesto, Nairo Quintana anunció en la tarde de este miércoles que su historia en la Vuelta a Turquía 2022 se terminó.

En un comienzo, el equipo francés Arkea, del que hace parte, fue el encargado de comunicar a través de sus redes sociales que el pedalista colombiano no iba más en la carrera. Luego, fue el propio ciclista quien confirmó las razones de su retiro.

Nairo Quintana se despide de Turquía

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana. Foto: EFE

“Dada la condición física de Nairo Quintana, después de su caída hace dos días, en la segunda etapa de la carrera, es casi un milagro verlo terminar cuarto este miércoles después de una subida de 14 kilómetros", expresó el director deportivo del Arkea, Yvon Ledanois, director deportivo del Arkea, en la página oficial de la escuadra.



"Estaba muy motivado para darlo todo, pero en el deporte no hay milagros. Desde su caída, Nairo ya no puede expresarse plenamente. Tiene mucho dolor. Hemos tomado la decisión de que abandone el Tour de Turquía esta noche para que pueda curarse y recuperarse de sus lesiones", cerró en el mensaje.



(Además: Luis Díaz: ¿por qué fue el minuto de silencio en el Liverpool vs. Benfica?).



"Con mucho dolor he hecho más de lo que podía, fue una carrera con poca suerte para el equipo, debo regresar a casa para recuperarme", explicó Quintana en su cuenta de Instagram.

DEPORTES