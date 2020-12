Nairo se demorará en debutar en el 2021

En el Arkea Samsic no quieren apurar a Nairo Quintana, por lo que la primera competencia en la que tomará parte en el 2021 se demorará, al menos eso se desprender de la información que se dio a conocer.

El director de la escuadra, Yvon Ledanois, le dijo al diario Le Telegramme que si hay que esperarlo al menos los primeros tres meses del año para que corra se hará.



Le puede interesar: ('Supermán' López define su calendario para el 2021)



"No quiero tener un Quintana al 60 por ciento de su capacidad de regreso. Quiero darle tiempo para que vuelva a su máximo potencial", dijo el DT.



Y agregó: "No quiero verlo tomar atajos. Si tenemos que esperar dos o tres meses más, esperaremos".



"Nairo sigue recuperándose en casa en Colombia. Hablamos periódicamente por teléfono y está en contacto constante con los médicos del equipo, se cuida solo. Aún no ha reanudado los entrenamientos, porque primero tiene que someterse a nuevas pruebas, pero su recuperación avanza según lo previsto", precisó.



Quintana, en principio, se habló de correr el Tour Colombia, pero la competencia no se realizará.



Deportes