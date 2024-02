'Estoy jodido': Nairo Quintana y su padecimiento en etapa final del Tour Colombia

El Tour Colombia 2024 no fue una carrera más para el boyacense Nairo Quintana. La carrera, que se disputó del pasado 7 al 11 de febrero, marcó el regreso del pedalista de Cómbita a la competencia oficial tras un año y medio de ausencia.



El corredor de 34 años volvió a disputar una carrera por etapas tras su resultado adverso por tramadol. El 'Cóndor' afrontó su primera prueba con el Movistar y se puso el overol de gregario.

Nairo Quintana y Egan Bernal. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

En la última etapa del Tour Colombia, que se llevó a cabo desde Sopó, pasó por los municipios de Tocancipá, Gachanzipá, Chocontá, Sesquilé, Guatavita, cruzó por el Alto de Patios y La Calera, justo antes de llegar al Parque Nacional en Bogotá, Quintana se llevó los aplausos de la afición tras el apoyo a un compañero.



El corredor, que quedó lejos del título tras perder varios minutos en la clasificación general en la penúltima etapa, ayudó a su compatriota Iván Ramio Sosa a no perder tiempo en la etapa 6 del Tour Colombia.



El de Pasca sufrió un inconveniente mecánico y Nairo, al darse cuenta de la situación, asumió su rol como gregario de equipo, se bajó de su bicicleta y se la entregó para que pedalista de 26 años perdiera el menor tiempo posible con sus rivales.

Nairo Quintana Foto: Captura de pantalla de ESPN

Al final, Nairo Quintana llegó por fuera del lote principal en el que viajaban los favoritos y perdió más tiempo en la general. El año y medio sin correr una prueba por etapas le pasó factura y acabó en la casilla 21 a 8 minutos y 31 segundos del campeón Rodrigo Contreras.

Revelación sobre la salud de Nairo

En un video publicado por el equipo Movistar, quedó en evidencia que Nairo Quintana no se encontraba en buen estado de salud y tenía algunas complicaciones que diezmaron su rendimiento.

"Nairo, lo de ayer es un percance y ya está. La salud no acompaña, no se puede hacer nada", fueron las palabras de una persona del staff de la escuadra telefónica al colombiano, que perdió más de 6 minutos en la penúltima etapa.



Según información revelada en las últimas horas, el boyacense habría dado positivo por covid-19. De hecho, en el clip publicado se escucha decir a Nairo Quintana: "Yo no me siento bien, estoy jodido y es eso. Independientemente, lo que haya corrido o no haya corrido, tenía que estar ahí porque sé que tengo los números y estoy bien. Me duele todo, menos las patas".

Nairo Quintana. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

El colombiano, en la charla íntima, advirtió a sus compañeros sobre un posible contagio de un virus por gripa o una afección respiratoria: "Algunos de nosotros tienen que cuidarse porque van a terminar con una gripe fuerte. Ayer, toda la tarde, estuve con fiebre y así".

