Nairo Quintana sigue sin equipo. Desde que salió del Arkea-Samsic ha sonado para varios grupos del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, y para otros del Pro Team, la segunda división, pero nada se ha concretado.



Durante algunos meses se ha especulado, como ha sido la constante, con el posible regreso del boyacense a varios conjuntos y corrió la versión de que el Lidl Trek, que busca armar un equipo de lujo para el próximo año, lo tendría en cuenta.



Sin embargo, una fuente de ese equipo desmintió toda posibilidad de contratar al pedalista boyacense para la próxima temporada en un diálogo con EL TIEMPO.



Se advierte que lo que buscan es renovar la plantilla, por lo que la idea es fichar ciclistas jóvenes, con futuro. De igual manera, la fuente confirmó que si bien todavía hay un “par de vacantes”, lo más probable es que sean “confirmaciones de corredores que ya están en el equipo”, por lo que Quintana no tendría cabida.

Nairo Quintana Foto: EFE

Las opciones que maneja Nairo

A pesar de que el Trek le cerró la puerta, Nairo Quintana confía en encontrar equipo lo más pronto posible, para afrontar el duro calendario que tendrá la Unión Ciclística Internacional (uci) el próximo año.



Algunos medios de comunicación de Europa, no descartan la posibilidad de que el campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España aterrice en tres de los equipos que quieren ser protagonistas en el World Tour.



Se trata del Movistar, AG2R y Cofidis, quienes no han descartado la llegada de Nairo y estarían en conversaciones para poder contra con él tras la polémica generada el año pasado en el Tour de Francia, donde salió positivo por tramadol.

Los equipos estarían evaluando las condiciones para firmar al colombiano, quien sería clave para impulsarlos en el World Tour y ayudaría a evitar un posible descenso a la categoría.



Nairo Quintana podría convertirse en uno de los capos de uno de estos equipos, debido a su experiencia en el ciclismo internacional y la intención es que pueda pelear por títulos en una de las grandes carreras de la UCI.

