La mala noticia que le dieron a Nairo Quintana

El ciclista colombiano Nairo Quintana está cerca de debutar en las carreteras europeas con su nuevo equipo, el Arkea. El corredor nacional lo hará en el Tour La Provence y para esto ha venido entrenándose de la mejor forma.

Sin embargo, en medio de estos exigentes entrenamientos, Nairo recibió una mala noticia y fue la pérdida de su perro Rocky, quien no ha aparecido desde hace una semana. En un video publicado en Twitter, el corredor pidió ayuda.



Amigos por favor ayuda para encontrar mi perrito, se llama Rocky, es un schnauzer negro, se me perdió en Tunja, sector Santa Helena. Info: 3212933497 pic.twitter.com/VOHmPeujwR — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) February 11, 2020

“Les cuento que estoy un poco triste, porque he vuelto a perder uno de mis perros. Se llama Rocky. Ya llevamos una semana buscándolo y no lo hemos encontrado. Así que amigos de Tunja y los alrededores, si alguno de ustedes ha visto a mi perro, por favor comunicarme”, comentó.



El ciclista nacional aseguró que no se siente cómodo con esta petición, pero pide una colaboración para tranquilidad de su familia.



“Para mí es muy importante y para mis niños. Me da un poco de vergüenza tener que pedirles un poco de ayuda, pero es que lo hemos buscado por todo la do y no lo hemos encontrado. Una ayuda servirá a toda mi familia”, concluyó.



