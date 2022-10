Nairo Quintana no la pasa nada bien. Luego de que el propio ciclista boyacense informara el viernes que decidió no renovar su contrato con el Arkea-Samsic, la escuadra francesa profundizó más la frialdad que se sentía en el ambiente con un sucinto mensaje confirmando su marcha.

“Nairo Quintana ha anunciado el fin de la colaboración entre él y el equipo Arkea-Samsic iniciada en 2020. Confirmamos la no renovación del contrato de Quintana, que iba a hacerse efectiva desde 2023. La formación Arkea no hará más comentarios al respecto”, informó ayer el equipo a través de sus redes sociales.



Con ese mensaje, el Arkea le puso fin al ciclo de desconfianzas que vivió con Quintana durante sus tres años en el equipo. Una cascada que, en medio de buenos resultados para su modesta historia institucional, desembocó por cuenta de la descalificación del Tour de Francia por la supuesta ingesta de tramadol en competencia.



(No deje de leer: Nairo Quintana: los argumentos que tendría para salvarse de la sanción en el TAS).

El primer quiebre

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana sigue en la lucha en el Tour. Foto: EFE

En 2020, cuando terminó la grande boucle de entonces, una habitación en la que estaban Nairo, su hermano Dayer y Winner Anacona, integrantes del Arkea, fue allanada por la gendarmería francesa, que buscaba pruebas de utilización de sustancias prohibidas.



En esa ocasión, los colombianos fueron llamados a declarar, pues la policía no encontró nada de lo que estaban buscando. Sin embargo, la investigación no se ha cerrado.



El único que recibió la notificación de quedar absuelto de cualquier sospecha fue Anacona. Aquel primer escándalo, en un equipo comprometido internacionalmente con la lucha antidopaje, marcó la primera ruptura con Quintana.



Este año, el punto más bajo de la relación entre el ciclista y su equipo, con la descalificación del Tour de Francia, tras el reporte de tramadol, sustancia prohibida por la Unión Ciclística Internacional (UCI), en dos muestras de sangre suyas.



(Puede leer: Escándalo de bolas chinas anales se descontrola: autoridades entran en escena).

El escándalo del tramadol

Nairo Quintana ocupó la sexta casilla de la general del Tour, pero por el castigo perdió no solo esa posición, sino los premios en efectivo y los 455 puntos en el escalafón de la UCI.



Cuando fue notificado, Nairo dijo que correría la Vuelta a España, pero al día siguiente comentó que no lo haría, que mejor se iba a centrar en su apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por su sigla en francés).



En ese momento, se conoció que dicha decisión se produjo entre el Arkea y los patrocinadores, quienes luego, según información extraoficial, le exigieron al corredor que debía ganar el pleito para que se diera su renovación.



En adelante, cada reporte fue un paso más hacia el divorcio.



“No tenemos idea de dónde salió el tramadol”, dijo Sébastien Hinault, director del Arkea, un par de días después de la sanción.



“El Arkea no tiene nada que ver en el caso de Nairo”, añadió Roger Legeay, presidente del Movimiento por un Ciclismo Creíble, organización reputada en la lucha por un deporte limpio.



Luego se filtró la posibilidad de que Quintana corriera la gira de carreras italianas del fin de año. Pero su nombre, en los indicadores especializados, salió sorpresivamente. El fin del ciclo fue el comunicado del Arkea, que parece tener una sola intención: dejar la era Quintana atrás.

El final de la temporada

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana. Foto: EFE

Mientras el Arkea se aferra a las últimas carreras del año para ratificar su ascenso al World Tour, Quintana se ilusiona con un fallo favorable en el TAS.



Su defensa maneja dos líneas: una médica, en la que se busca demostrar que no ingirió el tramadol, y una procedimental, que busca probar que se le violó el derecho al debido proceso.



Del fallo parecen pender el futuro y el buen nombre de su exitosa carrera.

Más noticias de Deportes

DEPORTES