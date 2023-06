El ciclista boyacense Nairo Quintana sigue en el aire, entrenando, pero sin confirmar un equipo para el 2023 o para la temporada que viene.

Quintana sigue contra la pared, luego de haber sido descalificado el año pasado del Tour de Francia, porque en dos de sus análisis de sangre se l encontró la sustancia tramadol.

Un la mala

Si bien ese medicamento no está en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje, por lo que no se considera dopaje, Quintana violó una norma de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que prohíbe su uso en competencia.



Desde el pasado Tour de Francia, Quintana no ha tomado parte en una carrera por etapas y este año solamente ha disputado los nacionales de Ciclismo, en los que fue bronce en la prueba de ruta.

Nairo Quintana Foto: Instagram: @nairoQuinCo



El viernes 16 de junio arranca la Vuelta a Colombia con un prólogo de 7,6 kilómetros en Yopal, Casanare y se ha hablado de la opción de que Nairo Quintana haga parte del lote, pero no es tan fácil.



El pedalista boyacense no está suspendido, sobre él no recae una sanción, está activo, pero no tiene equipo para competir, pero sí la puede correr.

Nairo fue ovacionado por los fanáticos. Foto: Jaime Moreno. EL TIEMPO



Mauricio Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, señaló que si bien tiene el aval para correr, no es tan claro.



“Es que dicen cosas que no he dicho. Sí la pueda correr, no está sancionado, pero no se ve claro el tema. Una cosa es que la pueda correr y otra que la vaya a correr”, le dijo el dirigente a EL TIEMPO.



Y agregó: “Dije que podía hacerlo con la Selección Colombia, pero es que no se ha armado ese grupo y es difícil armarlo solo para que le trabajen a él”.



Lo anterior indica que es improbable que Nairo corra el giro nacional.

