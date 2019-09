¡Urgente! Arkea es el nuevo equipo de Nairo Quintana

Mientras Nairo Quintana porta la camiseta roja de líder de la Vuelta a España, el equipo francés Arkea-Simsic anunció la contratación del pedalista boyacense.



Le puede interesar: ‘Seguramente perderemos la camiseta en la crono’: Nairo Quintana)

Quintana llega a la escuadra después de ocho años con el Movistar, conjunto en el que logró los mejores resultados de su carrera deportiva hasta ahora.



Arkea es la idea de Sebastien Hinault y Roger Trehin, quienes le han metido la ficha para hacer grande esta idea. Son los dos administradores de la escuadra que piensa en grande y que trata de renovarse invirtiendo en corredores como los colombianos.



(También: Nairo Quintana confirma su salida del equipo Movistar)



La escuadra francesa tiene dos managers: Emmanuel Hubert y Guillaume Letaume. Este año ha contado con dos directores deportivos: Yvon Caer y Arnaud Gérard. Franck Renimel y Theo Ouvrard son sus técnicos.

Nairo llega a un conjunto que necesita de un líder, de un ciclista que pelea las clasificaciones generales de las carreras, algo de lo que carece.



Si bien tienen a Warren Barguil y André Greipel como sus dos hombres más representativos, contar con un corredor de la categoría, experiencia y en el que pueden confiar para obtener triunfos parciales y generales como Nairo es una garantía de éxito.



Con el Movistar, Quintana justó 39 triunfos, el último de ellos, la segunda etapa de la Vuelta a España, competencia de la que es líder, después de su segundo puesto en la jornada del domingo pasado, cuando terminó detrás de Tadej Pogacar.



Areka se lanzó por Nairo antes del Tour de Francia. Primero se manejó la idea de que el ciclista colombiano iría al UAE Emirates, un equipo con poder económico que hizo saber su intención, pero no se llegó un acuerdo.



EL TIEMPO conoció que si bien el elenco árabe estaba dispuesto a dar un buen dinero por Quintana, no lo estaba para que él llevara a su hermano, Dáyer, y a Wínner

Anacona, dos hombres de su confianza, al equipo.



Antes del Tour de Francia, se supo lo del Arkéa, algo que sonó mucho más duro durante la competencia. Este lunes el conjunto confirmó la llegada de Nairo a su equipo.



Queda ahora la opción de que el Arkea suba de categoría. Está en la profesional continental y para disputar las tres grandes, Giro, Tour y Vuelta, deberá subir al World Tour.



El equipo siempre ha sido invitado al Tour, pero ya con Nairo y sus refuerzos la idea es pelear no solo en las otras dos competencias importantes, sino en el resto del calendario de la máxima categoría.



DEPORTES