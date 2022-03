La condición de líder de Nairo Quintana en la Vuelta a Cataluña pone a soñar a todo Colombia y al equipo Arkea-Samsic con un un nuevo título para el pedalista boyacense.



Quintana tiene varias opciones de ganar, aunque nada está dicho, pues tiene rivales muy fuertes. Entre ellos, el portugués Joao Almeida, quien lo iguala en tiempo y este jueves le ganó el pulso en el embajale final.Sergio Higuita, el otro colombiano en el 'top 3' , también está muy cerca. Y a la hora de la verdad, tanto Higuita y Quintana deberán luchar arduamente porque se vendrán frecuentes ataques de sus rivales.

Defender el liderato: el reto de Nairo

Nairo Quintana. Foto: EFE

En el trazado de la carrera, de acá en adelante no hay llegadas en alto. Y aunque para Nairo hubiese sido mejor que las hubiera, pues hay que jugar con lo que hay.



En las jornadas siguientes hay montaña, territorio favorable para sus condiciones, pero peligroso para una emboscada, que es a lo que Nairo y su equipo le deben temer. La situación no será nada fácil. Del primero al noveno lugar, que ocupa el ecuatoriano Richard Carapaz, solo hay 26 segundos. Muy poco tiempo y faltan tres jornadas complicadas.



Quintana y los suyos deben estar pendientes de las posibles fugas, pegados a la rueda de los ciclistas que les pueden hacer daño, porque tan solo hay una certeza: al boyacense lo van a poner contra la pared, lo van a atacar.



Este año, el Arkea ha demostrado que ha mejorado en su estructura colectiva. Los compañeros de Nairo lo han sabido respaldar en sus aventuras exitosas en el Tour de la Provenza y en el Tour de los Alpes Marítimos.



Hay que tener confianza y tranquilidad. Quintana tiene experiencia suficiente para encarar lo que viene, pero lo más importante es que está en buena forma para defender este liderato hasta el domingo.



LISANDRO ABEL RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

​@LisandroAbel