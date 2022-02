El colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic) estrenará la temporada "motivado" el próximo jueves en el Tour de Provenza que se disputará hasta el domingo, prueba que ganó el cicista boyacense en 2020, en su primer año en la escuadra francesa.

Una vez recuperado tras sufrir la covid, el ganador del Giro 2014 y de la Vuelta 2016 afronta con ilusión la prueba provenzal, donde espera jugar sus bazas, sobre todo en la última jornada con final en la Montaña de Lure.

Objetivos claros



“Gané el Tour de Provenza en 2020 durante mi primera temporada en las filas del equipo Arkéa-Samsic. Me motiva la idea de volver a esta competición y poder jugar un papel importante", dijo el boyacense.



Y agregó: "Mi condición física es bueno, comencé a entrenar nuevamente después de contraer covid hace unas semanas, y poco a poco seguí con cargas de trabajo más pesadas, espero tener buenas condiciones para este evento, lo que me permitirá volver a competir en 2022".



Quintana, de 32 años, ganador de la Vuelta a Asturias en 2021, no descarta luchar por un lugar de honor en el podio y apunta a la jornada dominical de montaña.



"Si se da la oportunidad haré todo lo posible para aprovecharla, por ejemplo en la Montaña de Lure, algunos de mis compañeros ya me han hablado de esa jornada y me han descrito las características de esta escalada. Espero estar en buenas condiciones físicas para esta jornada y poder estar al frente de la pelea con los mejores, y así lograr una buena clasificación general”, comentó.



La formación del Arkea Samsic para el Tour de Provenza que se disputa del 10 al 13 estará compuesta por Nairo Quintana, Dayer Quintana, Miguel Flórez, Lukasz Owsian, Maxime Bouet, Romain Hardy y Nicolas Edet.

𝐈𝐋 𝐄𝐒𝐓 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐓𝐎𝐔𝐑 ! 😍



Notre leader Nairo Quintana fera son retour à la compétition pour le Tour de la Provence, tout comme son frère, Dayer Quintana 👊



La première de Nicolas Édet sous nos couleurs 🥰#TDLP pic.twitter.com/ufIsoQqjXs — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) February 7, 2022



