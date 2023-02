El boyacense Nairo Quintana está en busca de equipo para el 2023 y desde que se anunció su salida del Arkea-Samsic se han conocido varios ‘interesados’ en sus servicios, pero al mismo tiempo se han descartado varias opciones.

Quintana fue descalificado del Tour de Francia del 2022 por el uso de tramadol, sustancia prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI).



El tramadol no está en el listado de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), por lo que el problema de Quintana no se puede considerar como una violación a la normativa antidopaje.

Especulaciones



Mientras eso pasa, el ciclista boyacense sigue entrenando y en busca de una oportunidad en algún equipo del mundo, pero eso, hasta el momento, no se ha podido cerrar.



El último rumor que se conoció en el país fue la opción del equipo Eolo Kometa, dirigido por el italiano, Ivan Basso, y majo el mando de Alberto y Fran Contador.



Este último, en declaraciones al diario Marca, habló de la posibilidad de contar con Nairo.

Nairo Quintana. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO



“Creo que en todos los equipos continentales profesionales ha salido su nombre en algún momento”, contó.



Por lo analizado, los equipos que tienen más opción de contar con Quintana son los que no hacen parte del Movimiento por el Ciclismo Creíble (MPCC), que tiene normas muy estrictas en cuanto al uso de sustancias prohibidas, que impide que alguien con esos problemas pueda encontrar cabina en uno de sus grupos.

La verdad



“No, no estamos ahí. Cuando empezamos en profesionales en 2021 hicimos una evaluación y decidimos que no. No tenemos otro modo de ver el ciclismo que de una manera totalmente transparente, creíble y honesta”, afirmó Contador, respondiendo por qué no están en ese movimiento.



Y agregó: “Si no es así, no estamos aquí. No nos lo planteamos de otra manera porque además va vinculado a todo nuestro trabajo de base. Este movimiento entró antes de que llegáramos a la categoría. La UCI no nos ha dicho nada al respecto. No descartamos entrar en el futuro pero, de momento, no lo hemos hecho”.

En las declaraciones del representante del equipo nunca se nombra al boyacense, pero en Colombia se hizo eco que el Eolo Kometa lo tiene en carpeta, por eso EL TIEMPO se contactó con el equipo y la respuesta fue tajante.



“Al respecto del tema Nairo, no hay nada”, dijo, enfáticamente, la persona consultada y que hace parte del grupo.



Nairo fue tercero en la prueba de fondo de los Campeonatos Nacionales de Ruta, su primera competencia luego del Mundial de Ciclismo del 2022.

