Nairo Quintana tuvo un 2021 oscuro. Trató de sacar la cabeza, pero no pudo. Hundido en sus duros momentos luego de la operación en las rodillas, el ciclista boyacense no cumplió sus metas y cerró una temporada amarga con solo dos triunfos: una etapa y la general de la Vuelta a Asturias.

Para el 2022 trabajó tranquilo. Sabía que en juego largo hay desquite y no se desesperó. Le ganó la carrera al covid-19, luego de haber dado positivo en enero, volvió a montar en bicicleta y viajó a Europa, callado, sin el bombo de otros años.



Luego de dos carreras, los números no pueden ser mejores: dos victorias de etapas e igual número de títulos, en el Tour de Provenza y en el Tour de los Alpes Marítimos, dos competencias que no eran ajenas a sus triunfos: repitió lo del 2020.

A estas alturas de la temporada, Quintana escolta a Fabio Jakobsen en el escalafón de ciclistas con más triunfos, cuatro del colombiano por cinco del embalador neerlandés, pero esos golpes certeros de Nairo le han ayudado al ciclismo del país a ser el más ganador del 2022, pues cuenta con 14 triunfos por 13 de Bélgica.



Hoy, al lado de sus compatriotas Daniel Martínez (Ineos) y de Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), Nairo afrontará otro reto: la París-Niza, una de las pocas competencias por etapas del World Tour que no ha podido ganar. El ciclista boyacense de 32 años llega con alas, tras sus victorias, esas que enorgullecen al colombiano de a pie, de verlo luchar por las clasificaciones generales de las grandes.



EL TIEMPO habló con Yvon Ledanois, el director deportivo del equipo Arkea-Samic, quien advierte que ellos también se ilusionan, como Colombia entera, con ver a Nairo Quintana superar los 22 títulos que ya ha conseguido en su carrera.



Mano a mano con Ledanois

Nairo Quintana. Foto: Archivo particular

¿Es un nuevo Nairo Quintana?

Es un nuevo Nairo, pero es el mismo del 2020. Creo que estamos cerca de ver a un Quintana grande. Veo a un ciclista motivado para hacer bien una buena clasificación en París-Niza, que es el primer gran objetivo del año para él y para nosotros. Creo que lo veremos del podio o muy cerca de él. No vamos a dejar de intentar ganar la carrera.



¿Cuáles son los puntos claves del corredor?

Es un año muy importante para él, para nosotros también por el tema de la clasificación, por lo de la licencia del Word Tour. Todas las carreras del año son claves, pero vamos por París-Niza. Los puntos son los puntos, y en esta historia cabe muy bien Nairo.



El 2021 para Nairo no fue el mejor, ¿hubo preocupación en el equipo?

Hubo problemas, alergias, caídas, fue un año difícil, pero un campeón es un campeón, y la prueba es el nivel de Nairo. Es el corredor que nosotros siempre pensamos que iba responder y lo está haciendo.

¿Le conviene el recorrido?

El próximo reto es París-Niza. Es un recorrido que le gusta, porque tiene etapas duras de viento al comienzo y en el remate llega la montaña, y ahí es donde él deberá de marcar la diferencia. Miramos etapa por etapa. Ha comenzado bien el año, pero necesitamos a ver más adelante para obtener un año excepcional.



¿Cuál será el gran objetivo?

Hay un montón de corredores peligrosos. Hay equipos que vienen con uno o dos líderes, es un nivel alto, pero con el Nairo que tenemos podemos ver, nunca se sabe; si no estamos entre los cinco primeros será una decepción, pero tengo confianza en él.



¿Cómo se planificó ese fuerte ataque para ganar Alpes Marítimos?

No nos sorprendió lo que hizo Nairo. En la etapa anterior perdimos la jornada porque hubo cambios y fue menos favorable. En la fracción pensamos que si llegábamos al alto con 18 s de ventaja, la carrera estaba jugada y por eso el plan fue atacar. Sabíamos que estábamos muy fuertes. Al siguiente día era muy fácil internar irse en ese premio y terminar con la bajada técnica. Es su terreno de entrenamiento, la conocía y eso fue todo el éxito.

Yvon Ledanois, con los ciclistas colombianos del Arkea-Samsic. Foto: Prensa Arkea-Samsic

¿Por qué no fueron al Giro de Italia?

Fue una decisión colectiva, de los managers y de los directores deportivos, por el tema de los puntos. Ya está. Miramos a fin del año si nos sirvió o no. Nunca se sabe, pero había un momento para tomar la determinación y eso fue lo que se hizo.



Pero el Giro tenía un mejor recorrido para Nairo...

El perfil de una carrera nunca es la realidad, por lo que se ve. Puedes verlo más favorable para él y no es así. En el Tour hay pavé en la primera semana y a Nairo le gusta, le ha ido bien. Espero ver a un Nairo con un equipo fuerte para luchar por los objetivos. En el Tour hay escaladores que no tendrán a un grupo fuerte de compañeros a su lado.

Mire lo de Egan Bernal, era otro de los favoritos y ya sabemos lo que ha pasado. Con Nairo vamos a luchar por la general y por ganar etapas, es posible hacer ambas cosas. FACEBOOK

TWITTER



¿Creen que pueden pelear la general del Tour, como dijo Quintana?

El año pasado fue diferente por la caída, la operación, y la preparación no fue la mejor. Pero este año no tenemos ningún problema. Podemos ir por la general. Es claro que hablar a estas alturas, pues no se sabe. El Tour es más favorable para Tadej Pogacar y Primoz Roglic, pero nada está escrito. Mire lo de Egan Bernal, era otro de los favoritos y ya sabemos lo que ha pasado. Con Nairo vamos a luchar por la general y por ganar etapas, es posible hacer ambas cosas.



¿Se les puede ganar a los eslovenos?

Por el momento tenemos algo positivo en el equipo, la confianza que nos han dado los triunfos. Tenemos varios objetivos en las clásicas en Bélgica, luego en la Vuelta a Cataluña, con el mismo Nairo. Los resultados suben y bajan, y estamos cómodos por el tema de los puntos y lo que hacemos es disfrutar de este momento. Son buenos corredores, pero no se sabe lo que irá a pasar.



¿Y en la Vuelta a España?

Es diferente. Es un objetivo, pero está lejos. Estamos en los primeros meses del año, vamos paso a paso, luego analizaremos lo que pasará en la Vuelta. Por ahora, nosotros vemos hasta el Tour.



Nairo termina contrato este año, ¿se ha hablado de la renovación?

Creo que no es el momento de hablar del contrato, es momento de hablar de ganar. Ya después se tocará este tema y lo hará el mánager de la escuadra, pero es el comienzo de la temporada y habrá tiempo para eso.



Por lo visto, ¿hay Nairo para más tiempo?

Nunca se sabe. Miran a Alejandro Valverde y creo que finalmente la motivación del corredor es clave. Hay ciclistas de 27 años que ya han perdido esa motivación, pero hay otros con más de 40 años que piensan distinto.



¿Cómo ve ese tema del Arkea 2023 en el World Tour?

Es mejor que eso lo hablen con el mánager de la escuadra, pues no puedo referirme a eso. Yo, hago mi trabajo, que es dirigir en carretera, intentar ganar. Lo más importante, ahora, es terminar entre los 18 mejores equipos, esa es mi labor.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandrAbel

